Hadamczika štve Pešánův útok na vnuka: Jeho arogance nezná mezí

Necítil, že má úplně velkou šanci se procpat do finálního výběru pro juniorský šampionát. Devatenáctiletý útočník Marcel Barinka se omluvil ze soustředění českého týmu. Od 17. prosince totiž startuje německá liga, kde patří do kádru Kolína nad Rýnem. „Pro Marcela tohle není rok draftu, on momentálně potřebuje především hrát v klubu. A ne čekat na to, co přijde po mistrovství. Nikde totiž není psáno, že by na šampionát jel,“ vysvětluje postoj mladého hokejisty jeho otec Michal Barinka.

„Dá se říct, že Marcel bojuje o svoji existenci. Hrál zatím jen v Kanadě juniorské soutěže, teď přichází mezi dospělé a mohlo by se stát, že kdyby se dostal na šampionát, vrátil se do Kolína, tam by místo neměl. A co by bylo dál? Museli by ho živit matka s otcem,“ dodává bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik. Přesto Barinkovo rozhodnutí nadzvedlo šéftrenéra Českého hokeje a reprezentačního kouče Filipa Pešána. „Marcel Barinka upřednostnil boj o sestavu v německém Kolíně před reprezentací ČR na mistrovství světa U20 v Kanadě? Tak tohle mi hlava nebere! Kde je, k čertu, česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobními zájmy,“ napsal na svůj Twitter.

Tím naštval jak Barinku staršího, tak Hadamczika. „Přijde mi jako totální nesmysl, že se pan Pešán k něčemu takovému vyjadřuje. Do jeho kompetence dvacítka vůbec nepatří,“ nechápe Barinka starší, obránce, který čerstvě podepsal kontrakt s Kometou. „A tahle slova, kdy si honí ego na klukovi, který má všechno před sebou, jsou podle mě dost zbytečná. Je nesmysl, co se tady někdo snaží vyvolat přes Twitter a sociální sítě. Ať se Filip Pešán podívá do zrcadla a řekne si, jestli to má zapotřebí,“ dodal.

Komentář reprezentačního kouče rozzuřil i Aloise Hadamczika, dědu mladého útočníka: „Doporučoval bych Filipu Pešánovi, aby se nestaral o Barinku, ale o to, aby mu hrála seniorská reprezentace. Od toho na svazu je. Jeho reakce mi přijde naprosto zbytečná, chce ze sebe dělat hrdinu.“ Pešán podle něj přerostl svoji funkci: „Jeho arogance už nezná mezí, zbláznil se mocí, kterou dostal od šéfa Českého hokeje Tomáše Krále.“

Hráč si vyhodnotil, že kdyby odjel na reprezentační kemp do Vyškova, definitivně by se mu mohly zavřít dveře do sestavy Kolína, který vede Uwe Krupp. „Podle mě musí Marcel myslet na to, co by se dělo dál, až by se třeba někdy 10. ledna vrátil z mistrovství. Trenér dvacítky Karel Mlejnek jen řekl, že mu angažmá přeje. To je všechno. Kdyby o hráče opravdu stál, snažil by se zjistit, jestli nemůže nějak dorazit, promluvil by si třeba s Uwe Kruppem. Ale k tomu nedošlo, tak opravdu nechápu, proč se do toho montuje Pešán,“ komentoval Barinkovo rozhodnutí ještě Hadamczik.

A Barinka starší přidal ještě jeden pohled: „Já viděl všechny jeho zápasy v reprezentaci a Marcel je vyloženě centr a šanci na centru nedostal v zápasech ani jednou, ani v devatenáctce, ani ve dvacítce. Takže jsme se rozhodli pro tuhle variantu.“ Je třeba dodat, že Barinka není sám, kdo se rozhodl bojovat o místo v klubu. Stejné gesto udělal třeba i Moritz Seider, šestka draftu z roku 2019. Je v jiné pozici, na šampionát by odjížděl jako opora německé reprezentace. Ale radši zvolil setrvání v Rögle, aby se chystal na start NHL.