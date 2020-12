Pešán vystartoval na Blatného: Rouška a hokej? Úplný nesmysl

Jen co si statisíce sportovců oddechly po ohlášení nové vlny vládních uvolňování, záhy si začaly ťukat na čelo. Od čtvrtka se může do vnitřních prostor vydat naráz deset sportovců, ovšem jedině s rouškou přes ústa a nos. Od té chvíle se začínají ozývat zástupci mnoha odvětví se slovy, že tenhle postup je úplně na levačku a nepochopení základních podmínek pro sportování.

Své si k tomu řekla i jedna z nejvlivnějších figur českého hokeje Filip Pešán, jenž v pondělí večer vyťukal na svůj twitter: „Když jsem prosil o uvolnění a slíbil dodržování pravidel, nečekal jsem, že děti budou muset hrát hokej v rouškách. To je přece úplný nesmysl… To si budeme vestoje nahrávat, abychom se vůbec nezadýchali nebo jak? A přitom ty děti potřebují hrát a dýchat!“ překvapil šéftrenér Českého hokeje na svazové poměry ostrou rétorikou vůči šéfovi zdravotnictví.

Pár dnů předtím Pešán ministra Jana Blatného emotivně poprosil o zelenou na pomyslném semaforu pro hokejovou obec. „Modlím se za naše mladé hokejisty. Pane ministře zdravotnictví, už nutně potřebujeme vaši pomoc. Sportovní svět nám utíká a takhle dlouho zastavený mládežnický sport v ČR může mít fatální následky. Budeme dodržovat všechna opatření, jen nás prosím nechte trénovat! Děkujeme,“ napsal kouč národního mužstva.

Realizace nápadu, že si hokejový žák či dorostenec pod helmu s košíkem nasouvá ještě roušku, je samozřejmě velkým úletem.

To potvrzují i slova Jana Čalouna, zlatého olympionika z Nagana 1998 a nynějšího trenéra mládeže v Ústí nad Labem. „V pondělí jsem zkoušel trénovat s rouškou, chodím každý den na kolo nebo běhat ven, zhruba na 60 až 90 minut. Po deseti minutách jsem měl roušku úplně promočenou, dusil jsem se… Pokládám otázku, jak mají děti, dorostenci a junioři trénovat s rouškou a to ještě při hokeji, kde je trénink velmi intenzivní? To snad je lepší netrénovat, než se někomu něco stane…“ kroutí hlavou Čaloun.

„Uvědomujeme si, že zvlhlá rouška není ničím optimálním. Smyslem opatření ale je, aby maximum sportovních aktivit probíhalo venku a minimum uvnitř,“ vysvětlil diskutabilní počin Jan Blatný.