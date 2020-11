Třinci se vyplácí, že jsou „Poláci“. Král je pro Dynamo perfektní volbou

Na představeních Třince je velmi patrná lehkost pohybu, svěžest, nenadře se zdaleka tolik jako ostatní. Prokazuje se, že během koronavirové pauzy mužstvo pravidelně trénovalo na ledě. Do polského Těšína to hráči měli pár kilometrů a příprava na tamním zimáku hráčům hodně dala. Čerpají z toho o to víc, že ostatní celky zdaleka tak výhodné tréninkové i dojezdové podmínky neměly. Když to odlehčím, jak všichni víme, Třinečákům dlouhé roky a všude po extralize nadávají do Poláků, tak teď se blízkost hranicím konečně vyplácí.

Líbí se mi arzenál zbraní, které Oceláři mají k dispozici. Najdete tam vysoké, důrazné i technické hráče. Pokud je potřeba, umí přitvrdit hru, soupeři to znepříjemnit. Je znát vyhranost, kvalita, zkrátka hrají v plné formě. Více než kde jinde tam najdete hráče, kteří jsou nadstandardně silní na puku. Naposledy v neděli proti Hradci předvedl excelentní gólovou akci Filip Zadina, radost pohledět. Během malé chvilky oklamal obránce i brankáře. Skvělá práce.

Hodně se mi líbí Matěj Stránský. To je hráč, který v extralize nemůže dlouho vydržet, podle mě má i na NHL. Urostlý, silný pravák, výborný na puku, s dobrou koncovkou. Čtrnáct gólů ve třinácti utkáních hovoří za vše. Když jsme u Třince, musím zmínit Richarda Krále.