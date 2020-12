Pět nejlepších juniorů redaktora Sportu: nechybí Gretzky a jeden Čech

5. Carey Price

V anketě celkově třetí Vjačeslav Fetisov získal v prvních dvou ročnících dva tituly a dvakrát po sobě byl vyhlášen nejlepším obráncem. Byl supertřída, ale v době sovětské nadvlády to měl snazší než zástupy jeho následovníků. Výkony Careyho Price z roku 2007 jsou obecně považovány za to nejlepší, co brankář na turnaji předvedl. Stal se nejužitečnějším hráčem, v šesti utkáních si udržel průměr 1,14. Stejného čísla ovšem dosáhl šest let před ním dokonce v sedmi zápasech Tomáš Duba.