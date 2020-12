Hvězdná dvacítka, Vokoun jako trojka. Proč SUPER tým skončil bez medaile

Kanada v loňském roce ovládla šampionát do 20 let v Česku, ale letos to bude náročnější... • profimedia.cz

Michael Frolík, Zbyněk Hrdel a Rostislav Olesz se svým agentem Josefem Machalou po příletu z MS do dvaceti let 2005, kde Češi získali bronzové medaile... • Michal Beránek (Sport)

Česká reprezentace do 20 let na mistrovství světa v roce 1995 • Archiv Josefa Marhy

Čeští mladíci si při volnu zahráli i volejbal ve vodě, jejich fotka se v zámoří dostala i do novin • Twitter.com

Dávná minulost, prachem zapadlá historie. Rozhodně však stojí za oprášení. O co jde? Juniorské mistrovství světa v roce 1995 v Kanadě. Češi na něm neuspěli, skončili šestí. Proč o něm tedy mluvit? Protože se tam z dnešního pohledu sešel nejlepší tým, jaký česká dvacítka měla. A k medaili také nebylo daleko. „Měli jsme na zlato. Dodnes mě to tíží,“ přináší barvité a fascinující vzpomínky tehdejší trenér Vladimír Vůjtek. Došlo také na dosud nevyřčenou křivdu.

Každý jeden hráč z tohohle týmu měl později skvělou kariéru. V tuzemské extralize, jinde v Evropě nebo v NHL. Tedy především v NHL. Do slavné soutěže se z české sestavy na mistrovství světa juniorů v roce 1995 později dostalo hned šestnáct borců. Dohromady nastřádali ohromujících 7468 startů v nejlepší lize světa!

Více než tisíci zápasy přispěli Václav Prospal, Milan Hejduk nebo Petr Sýkora. V týmu byli třeba také Marek Židlický, Marek Malík nebo Jan Hrdina s Václavem Varaďou. Z hlediska pozdějších skvělých úspěchů, kterých dosáhli, šlo o jasně nejlepší český juniorský výběr všech dob.

„Měli jsme tým jako prase,“ povzdechne si při vzpomínce na šestadvacet let starý šampionát útočník Josef Marha.

Mistrovství světa se hrálo na přelomu let 1994 a 1995 v kanadském státu Alberta. Zápasy hostilo celkem třináct měst, hlavními byly Calgary, Red Deer a Edmonton, kde se bude konat MS dvacítek i tyto Vánoce. Tehdy to byl poslední šampionát, na kterém se nehrálo play off, ale medaile se rozdělovaly po odehrání zápasů každého s každým v osmičlenné skupině.

Český tým Brankáři: Michal Mařík (Plzeň), Pavel Nešťák (Kometa), Tomáš Vokoun (Kladno) Obránci: Petr Buzek (Jihlava), Miloslav Gureň (Zlín), Vlastimil Kroupa (Kansas City/IHL), Marek Malík (Springfield/AHL), Angel Nikolov (Litvínov), František Ptáček (Sparta), Pavel Trnka (Kladno), Marek Židlický (Kladno) Útočníci: Tomáš Blažek (Pardubice), Petr Čajánek (Zlín), Milan Hejduk (Pardubice), Jan Hlaváč (Sparta), Jan Hrdina (Seattle/WHL), Ladislav Kohn (Swift Current/WHL), Jaroslav Kudrna (Penticton/BCJHL), Josef Marha (Jihlava), Zdeněk Nedvěd (Sudbury/OHL), Václav Prospal (Hershey/AHL), Petr Sýkora (Detroit/IHL), Václav Varaďa (Tacoma/WHL)

Češi vedení trenéry Jaroslavem Jágrem a Vladimírem Vůjtkem vyhráli pouze tři zápasy, čtyřikrát odešli jako poražení. Skončili až šestí. „Jeli jsme tam ale pro zlato. Hodně věcí si už nepamatuju, tohle mám však před očima, jako by to bylo včera,“ překvapí Vůjtek bleskovým oprášením vzpomínek na čtvrt století starý turnaj. „Byl tam tým, který měl brát jednoznačně první místo. Super mančaft. Bohužel tam bylo několik okolností, které nám v tom zabránily,“ popisuje kouč, který plnil v Kanadě na rozdíl od turnaje o rok dřív pouze úlohu asistenta. O tom ale později.

Jaké okolnosti má Vůjtek na mysli? V první řadě zranění hráčů, kteří by už tak nadupaný tým ještě pozvedli. „Hráli jsme v Kanadě před turnajem tři přípravné zápasy, což bylo podle mě nesmyslně mnoho. Svaz to ale tak domluvil, takže jsme museli hrát. No, a v těch utkáních jsme přišli o tři mimořádně kvalitní