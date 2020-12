Smutný Malíkův večer: Bez pomoci. Co mluví proti další nominaci?

Před úvodním střetnutím české dvacítky proti Švédsku ta věta zazněla od hokejových expertů mnohokrát: „Hlavně musí zachytat gólman, bez toho to nepůjde.“ A gólman zachytal. Dokonce velmi dobře, jenže i tak z toho nakonec bylo v české síti sedm puků. Nick Malík si podruhé v kariéře stoupl do branky na juniorském šampionátu, výhru však nevychytal ani nyní. A zdá se, že v nadcházejícím střetnutí dostane volno, výkonu navzdory.

„Do přípravného zápasu se Slováky půjde jako jednička Nick Malík. Počítáme s ním do této pozice i na začátek turnaje,“ vyřkl trenér juniorské reprezentace Karel Mlejnek před startem turnaje. To se nečekalo. Vůbec. Malík měl být záloha pro dvojici Lukáš Pařík a Jan Bednář. Přesto trenéři, po pandemií upraveném přípravném kempu, ukázali na něj.

„Vůbec se o něj nebojím. Znám ho ze Soo. Je vždycky ohromně klidný,“ adresoval parťákovi podporu útočník reprezentace Jaromír Pytlík, jenž si s brankářem prošel angažmá v kanadské juniorce. Malík se rázem ocitl na nejsledovanější pozici v českém hokeji. Je smutnou realitou posledních let, že aby výběr dvacítek pomýšlel na zisk bodů v utkáních proti pěti velmocem, je potřeba od gólmana až zázračný výkon. Však si v poslední dekádě díky tomu vysloužili zaslouženou pozornost třeba Petr Mrázek, nebo Lukáš Dostál, kteří právě v podobných duelech excelovali.

Teď to byla jiná písnička, přestože Malík v brankovišti dělal, co mohl. Především v první polovině duelu pochytal několik stoprocentních šancí soupeře a živil tak naději pro spoluhráče, že by nakonec bitva mohla skončit vítězně. Jeho kamarádi před ním mu však vůbec nepomohli. Po třetím inkasovaném gólu vnikl do českého obranného pásma obrovský chaos, kdy beci v podstatě jen hasili jednu akci Švédů za druhou. A Malík s nimi. Chvílemi se zdálo, že prostor před brankou, kde se zápasy rozhodují, ovládli seveřané nadobro. „Vypadalo to, že právě z té pozice jsme skórovali skoro všechny branky,“ zmínil po utkání překvapený kapitán soupeře Philip Broberg.

Však také Češi věděli, že Malíkovi lze vyčítat pramálo věci za uplynulých šedesát minut. „Musíme si říct, že Nick dneska chytil několik jasných gólů a vychytal spoustu šancí. Branky, které jsme dostaly, nebyly jeho,“ řekl po zápase křídelník Filip Koffer a jen tak potvrdil, že zodpovědnost za bídný výsledek rozhodně nejde za brankářem. No jo, ale co teď s tím? Následující, a znovu strašně těžký zápas, čeká mužstvo hned druhý den. Málokterému gólmanovi se i přes povedený výkon jde snadno do branky s vědomím, že v posledním klání se za ním sedmkrát rozsvítilo červené světlo.

„Výběr brankáře do dalšího zápasu bude určitě předmětem naší analýzy v realizačním týmu. Vzhledem k tomu, že utkání jdou velice rychle za sebou. Zítra nás navíc čeká těžký zápas s Ruskem, takže se o tomhle tématu určitě budeme bavit,“ shrnul po utkání trenér Mlejnek. Právě nahuštěný program hraje spíše do karet Paříkovi s Bednářem. Pařík už si atmosféru turnaje vyzkoušel minulý rok, pro karlovarského Bednáře by šlo o premiéru.

Buď, jak buď, případná změna v brance však není kvůli výkonnosti, nýbrž kvůli psychice. Malík by si za předvedené zákroky rozhodně další nominaci k utkání zasloužil, ale lákadlo využít v důležitém utkání brankáře s čistou hlavou asi bude silnější.

Zkušenosti českých brankářů na MSJ

Nick Malík

2 zápasy, 5,69 branek na zápas, 84,1 % úspěšnost

Lukáš Pařík

2 zápasy, 6,17 branek na zápas, 84,6 % úspěšnost

Jan Bednář nechytal