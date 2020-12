Slibná polovina, pak psychické rozložení. Myšák: Přestali jsme hrát

Naději živili 25 minut. Aktivním výkonem, dobrým bruslením, a hlavně obrovskou zarputilostí a rvavostí v osobních soubojích. „První třetina se nám povedla,“ pokýval hlavou Jan Myšák, kapitán české dvacítky. Právě on vstřelil vedoucí branku týmu Karla Mlejnka. Radost z emotivní oslavy však vydržela jen pár minut. Kolaps ve 2. třetině zapříčinil, že v té třetí nebylo o co hrát. Tým v hlavách odešel, nechal se otrávit nepříznivým vývojem. Konečný účet? 7:1 pro Švédsko.

Parádní vstup do turnaje. Pokud by se počítala zhruba polovina zápasů. Čeští junioři sebevědomé Švédy zaskočili. „Nebyla to zdaleka naše nejpovedenější třetina a z velké části za to mohli Češi. Skvěle bruslili, napadali nás. Bylo těžké je bránit,“ uznale pokýval hlavou švédský kapitán Filip Broberg. V úvodu zápasu byla dvacítka vyrovnaným, ne-li lepším soupeřem. Vyjádřila to i gólově, když se v přesilovce prosadil Jan Myšák. Jenže to byl ke smůle dvacítky jediný gólový úspěch v zápase.

Češi se srazili sami. V zápasech s takovým soupeřem se musí při současné výkonnostní konstelaci sejít vícero faktorů, aby zápas přinesl bodové vyjádření. Musí zachytat brankář, což se v sobotu stalo. Nicku Malíkovi nelze vytknout nic, v brance dělal, co mohl. Mnohem zásadnější však je, vyvarovat se jakékoliv nevynucené chyby. České mužstvo však zápas darovalo soupeři samo. Na podnose. Minimálně stříbrném.

„Rozhodlo našich několik chyb. Dali gól na 2:1 a pak rychle na 3:1. V ten moment jsme najednou přestali úplně hrát. Naopak oni narostli a začali hrát dobře. To bylo klíčové, tam se to lámalo,“ smutně prohodil po utkání Myšák. Právě třetí švédskou branku lze označit za rozhodující. Obdržený gól při přesilovce, po propadnutí Martina Haše, určil zbývající tón zápasu.

Čeho se však národní tým musí vyvarovat, je kompletní vypnutí systému na několik minut. Za stavu 3:1 si soupeř chvílemi dělal, co chtěl. Češi v tu dobu na ledě nebyli. „Po třetím gólu jsme přestali hrát. Začali jsme dělat daleko víc chyb. Spíš bych z toho hledal ponaučení do dalších zápasů, aby se to neopakovalo,“ zlobil se kapitán.

Vzhledem k tomu, že v úvodních třech střetnutích čeká českou výpravu pokaždé boj s velkým favoritem, je třeba přidat k faktorům podporujícím konečný úspěch i jednu další ingredienci. Nepřestat hrát při prvním nepříznivém vývoji skóre. Můžete se totiž vsadit, že jak Rusové, tak Američané, by podobnou nerozvážnost trestali bez milosti. Pokud tak chtějí mladící pomýšlet na zisk bodů v dalším duelu, je třeba hrát šedesát minut tak, jako v první třetině. Pak si české budoucí hvězdy vyslouží minimálně naději, aby nějaké body urvaly.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Costmar, 29:08. Sundsvik, 31:55. Heineman, 36:05. Niederbach, 45:04. Söderblom, 52:22. Bjerselius, 57:37. Gunler Hosté: 10:14. Myšák Sestavy Domácí: Alnefelt (Wallstedt) – Björnfot (A), Broberg (C), Söderström (A), Johansson, Hedström, Brännstam, Andrae – Holtz, Raymond, Sundsvik – Costmar, Holmström, Gunler – Heineman, Niederbach, Söderblom – Bjerselius, Olausson, Wikström – Nybeck. Hosté: N. Malík (Pařík) – Kučeřík (A), Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada – Lang, Teplý, Myšák (C) – Přikryl, Pytlík, Mužík – P. Novák, Gut, Vitouch – Rychlovský, Najman (A), Koffer – Beránek. Rozhodčí Campbell, Labonté – Deschamps, Wyonzek. Stadion Rogers Place, Edmonton, Alberta, Kanada