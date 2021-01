Den pravdy, dvacítku čeká gigant! Nevidím šanci, přiznává Vůjtek

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři během zápasu MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Supertěžká váha. Soupeř s nejbrutálnější ničivou silou. Češi ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa vyzvou obra. Během noci se v Edmontonu utkají s domácí Kanadou. Favorit je jasný. Postup českých mladíků do bojů o medaile by byl totální senzací. „Nemáme nic, čím bychom mohli Kanadu zaskočit. Bohužel,“ má jasno uznávaná trenérská autorita Vladimír Vůjtek. Úvodní buly padne v 1:00.

Rakušany na Silvestra hravě smázli. Suverénně nejslabší tým na šampionátu Češi rozdrtili 7:0. Jelikož pak v nočním utkání Kanada porazila Finy 4:1, získala pro sebe bez ztráty bodu první místo ve své skupině a nejslabšího možného soupeře pro čtvrtfinále z grupy druhé – tím je český tým.

„Po psychické stránce to bylo pro hráče velmi těžké utkání. Nutili jsme je do větší agresivity, tvrdosti a tlaku v předbrankovém prostoru. Jsem rád, že se nám to povedlo plnit. Každá výhra v takhle těžkém turnaji je dobrá. Ale rozhodne, jak se připravíme na našeho soupeře pro čtvrtfinále,“ hlásil po zápase trenér Karel Mlejnek.

Když pak dostal od jednoho zahraničního novináře dotaz, co musí jeho tým pro eliminační fázi zlepšit, konkrétní být nechtěl. „Potřebujeme zlepšit to, co bude platit na našeho soupeře ve čtvrtfinále,“ mlžil.

Co tedy od Česka čekat v duelu s Kanadou? Přijde znovu proti gigantovi tuhá obrana a brejky, ideálně bez velkého výpadku? Nebo má Mlejnek v rukávu plán B? Tady ve své kamenné tváři naznačil lehký úsměv: „To, čím jsme šokovali Rusko, byl právě plán B.“ A pak pokračoval: „Plán A jsme v turnaji předvedli taky. Ale karty se mi úplně rozkrývat nechce.“

Demolice Rakouska české hráče viditelně povzbudila i směrem do čtvrtfinále. „Byla otázka času, kdy góly dáme. My to umíme, jen se musíme ještě víc tlačit do branky a střílet. Ve čtvrtfinále bude důležité co nejvíc puků tlačit do branky. Dovedeme dávat góly, snad to tam přijde,“ doufá obránce Šimon Kubíček. Ještě odvážnější byl brankář Nick Malík. „Můžeme hrát s každým, jen musíme držet naši hru. Máme šanci čtvrtfinále zvládnout.“

Hokejový svět však vidí zápas jinak. Ve prospěch Kanady. A to zcela jasně. Minimální šance týmu kouče Mlejnka dávají i experti, které oslovil deník Sport.

KANADA versus ČESKO 12 Body 6 33 Vstřelené góly 10 4 Inkasované góly 14 33 % Přesilovky 14 % 73 % Oslabení 60 % 53 Trestné minuty 56 21 % Úspěšnost střelby 7 % Dylan Cozens (6+5) Nejproduktivnější hráč Martin Lang (3+1) 23 Draftovaní hráči 9 19 Draftovaní v 1. kole 0

„Nevidím absolutně nic, čím bychom mohli Kanadu zaskočit. I když se snažím něco najít, tak nevidím vůbec žádnou šanci,“ říká narovinu bývalý trenér české reprezentační dvacítky i dospělého národního týmu Vladimír Vůjtek. „Individuálně na Kanadu absolutně nestačíme, tam je to rozdíl několika tříd. Otevřít hru by byla sebevražda. Na druhou stranu čekání v bloku s pěti hráči před vlastní bránou by taky bylo jen čekání na smrt. Kanada má brutální tlak na branku, na to prostě nemáme odpověď,“ pokračuje.

Šampionát bedlivě sleduje i proto, že za Slovensko hraje jeho vnuk Rayen Petrovický. Hlavní trenérem Slováků je pak zeť Róbert Petrovický. „Se Švédskem i USA to bylo zpočátku slušné, první gól nás ale vždycky rozložil. Hra se úplně zhroutila. Zvládneme s těmi top týmy hrát jednu třetinu, maximálně půl zápasu. Pak je konec. Možná schází síly, možná se prostě jen projevuje vyšší umění, které soupeři mají. Jak individuální, tak kolektivní,“ praví natvrdo. A nečekaná výhra nad sbornou? „Zápas jako s Ruskem se povede jednou za sezonu,“ má jasno Vůjtek.

„Je pro mě velké zklamání, jak obrovský rozdíl ve schopnostech mezi námi a zbytkem světa vidím. V Česku i na Slovensku obrovsky zaostáváme ve všech hokejových činnostech. Bruslení, technika, ale i kolektivní pojetí. Jsme určitou část zápasu schopní držet střední pásmo, jak se to hrálo před lety, držet blok kolem branky, moc nevyjíždět za soupeřem do rohů. Těsně před bránu do vyložených šancí soupeře třeba nepouštíme, to je pravda. On se ale logicky z toho obrovského počtu střel nakonec stejně prosadí. Takhle prostě hrát nejde,“ kroutí hlavou.

Češi ve čtvrtfinále na MS za posledních deset let 2020 Česko - Švédsko 0:5 2019 Česko - USA 1:3 2018 Česko - Finsko 4:3n 2017 Česko - Kanada 3:5 2016 Česko - USA 0:7 2015 Česko - Slovensko 0:3 2014 Česko - Finsko 3:5 2013 Česko - USA 0:7 2012 Česko - Rusko 1:2 v roce 2011 hrál tým ve skupině o záchranu

Optimismem Vůjtka nenaplňuje ani zvládnutý duel s Rakouskem. „Bylo by bláhové spoléhat na to, že když nasypeme Rakušanům sedmičku, máme tím pádem i na Kanadu. Pět týmů je odskočených, pak jsme my se zbytkem. Za všemi vzadu je Rakousko, jednoznačně nejslabší tým na mistrovství. Dobrá nálada je výborná věc, ale že bychom jí porazili Kanadu? To opravdu ne.“

S Kanadou česká dvacítka hrála na juniorském šampionátu v tomto tisíciletí celkem třináctkrát. Vyhrála jen jednou, a sice na MS 2014 ve skupinovém utkání 5:4 po nájezdech. Ve vyřazovací fázi se oba týmy střetly čtyřikrát, pokaždé šla dál Kanada. Nic nenasvědčuje tomu, že teď by měla přijít česká vzpoura. Javorové listy zatím turnajem vanou bez zaváhání. Čtyři zápasy, čtyři výhry a brutální skóre 33:4.

Kdo bude drtivé síle čelit z pozice brankáře českého výběru? Bude to Nick Malík, nebo Lukáš Pařík? „Dáme hlavy dohromady jako celý trenérský štáb a jedničku určíme velmi brzy,“ hlásil Mlejnek. „Osobně bych spíš vsadil na Paříka, trenéři ty kluky ale znají mnohem lépe než já,“ přidal Vůjtek.

Čtvrtfinále s Kanadou začne v noci na zítřek v 1:00 našeho času.