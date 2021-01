Dvacítka před čtvrtfinále: Rusko byl plán „B“. Co je vlastně plán „A“?

Kanadští hokejisté do 20 let se radují z jasného triumfu nad Švýcarskem • ČTK/AP

Čeští junioři během zápasu MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Česko si užilo poprvé a pravděpodobně naposledy na MS do 20 let dobývání. Rakouskou konzervu nakonec otevřelo, vyhrálo 7:0. „Po psychické stránce to bylo pro hráče velmi těžké utkání. Nutili jsme je do větší agresivity, tvrdosti a tlaku v předbrankovém prostoru,“ pronesl kouč Karel Mlejnek. A začal chystat plány na nedělní čtvrtfinále, kde si to Česko rozdá s Kanadou (01:00 SEČ).

Když dostal Karel Mlejnek po demolici Rakouska od jednoho zahraničního novináře dotaz, co musí jeho tým pro eliminační fázi zlepšit, konkrétní být nechtěl. „Potřebujeme zlepšit to, co bude platit na našeho soupeře ve čtvrtfinále,“ jen mlžil. „Každá výhra v takhle těžkém turnaji je dobrá, tedy i ta nad Rakouskem, tým povzbudí. Ale rozhodne to, jak se připravíme na našeho soupeře,“ dodal.

Co tedy od Česka čekat? Proti dvěma silným sokům ve skupině vytáhlo totální defenzivu. Proti Rusku tenhle tah vyšel, národní tým vyhrál 2:0. Proti USA se hradba ale rychle sesypala a zápas skončil porážkou 0:7. Přijde znovu tuhá obrana a brejky, jen ideálně bez velkého výpadku? Nebo má Mlejnek v rukávu plán B? Tady ve své kamenné tváři naznačil lehký úsměv: „To, čím jsme šokovali Rusko, byl právě plán B.“ A pak pokračoval: „Plán A jsme v turnaji předvedli taky. Ale karty se mi úplně rozkrývat nechce.“

S plánem A se dá otočit k prvnímu utkání ve skupině. Tam Česko hrálo proti Švédům v první třetině hodně aktivně, vysoko napadalo. Duel nakonec skončil debaklem 1:7, protože po druhém inkasovaném gólů tým nepochopitelně vypnul. Jenže prvních dvacet minut bylo herně to nejlepší, co Česko na turnaji předvedlo. Možná míří Mlejnek sem, k přepínání z tuhé defenzivy k napadání.

„Můžeme hrát s každým, jen musíme držet naši hru. Máme šanci zvládnout čtvrtfinále, ať proti nám bude kdokoliv,“ nebojí se ani nadupané Kanady brankář Nick Malík, který chytal proti Rakousku. Dostal dva zápasy od začátku, jednou inkasoval sedm gólů, pak vychytal nulu. Lukáš Pařík na tom je úplně stejně, taky startoval utkání dvakrát. Vynuloval Rusy, pak ho rozstříleli Američané. Kdo bude jedničkou pro bitvu o zázrak? „Dáme hlavy dohromady jako celý trenérský štáb a jedničku pro čtvrtfinále určíme velmi brzy,“ zatím tajil své plány hlavní trenér.

Proti slabému Rakousku musel Malík likvidovat pár brejků v začátcích třetin. Jinak spíš sledoval, co se děje na druhé půlce. „Moc toho na mě nešlo, to je vždycky těžké se držet v koncentraci a plně se soustředit na každý detail zápasu. Věděl jsem, že Rakušané mohou být nebezpeční z protiútoku. Po prvním gólu jsme se trochu uklidnili a bylo pak důležité, aby kluci cítili, že jsem kdyžtak ready vzadu. Hlavu jsem udržel, tak myslím, že dobrý,“ usmál se Malík.

Česko se naladilo na čtvrtfinále dobře, zastřílelo si, sedmi góly zmordovalo Rakousko. Teď se vrátí zase do role outsidera. „Rakousko není tak silný soupeř, ale potřebovali jsme vyhrát. Byla otázka času, kdy góly dáme. My to umíme, jen se musíme ještě víc tlačit do branky a střílet,“ věří ve zlepšení v koncovce bek Šimon Kubíček. „Ve čtvrtfinále bude důležité co nejvíc puků tlačit do branky. Dovedeme dávat góly, snad to tam přijde,“ doplnil.