Dvacítka je v prvním výškovém táboře. Dál pomůže brankář Superman či šok

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští junioři během zápasu MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Hokejový svět se nevyrovnává. Po střelnici s Rakouskem můžete vydechnout, díky Bohu. Silvestrovský hokejový večer potěšil z jednoho zásadního pohledu. Trenéři české dvacítky si byli dobře vědomi, že tentokrát se dá taktika obrněné želvy opustit. Proti slabému Rakousku byla potřeba dupat do ofenzivy. A vyšlo to. Žádná blamáž v případě senzační výhry outsidera nepřišla, žádné komplikace se nekonaly.

Česko jde dál, čeká ho čtvrtfinále, povinnost splněna, dostalo se do prvního výškového tábora. A může se chystat na zápas o všechno.

Porážka s vítězem druhé skupiny? Stačí, když projedete kurzy sázkovek, ohlasy ze zámoří nebo názory skautů. Nemusí se vám to líbit, ale nezdar se bude čekat. Krása kolektivního sportu ovšem spočívá v tom, že občas se stane zázrak, protože proměnných je strašně moc. Tohle není sprint Usaina Bolta v nejlepší formě, kde fakta hovořila jasně, pokud byl zdravý, běželo se na stovce jen o druhé místo. V kolektivním sportu pořád platí, že i ten, kterému se nevěří, vždycky může šokovat.

V hokeji má takový scénář pár základních předpokladů.

První zní, že gólman musí mít den, kdy se zavřenýma očima chytí mezi zuby i mouchu, která letí kolem. Nick Malík byl oznámen jako jednička, jenže po týmovém výbuchu proti Švédsku napochodoval do práce Lukáš Pařík. Po výbuchu s USA ho vystřídal zase Malík. Předně, ani při jedné sedmičce neřeknete, že by ji zavinil brankář. Ani náhodou. Na druhou stranu se taky ani jednou nestalo, že by se muž v masce dostal soupeři do hlavy a on z něj nespal. Zápas s Ruskem? Jistě, Pařík byl opravdu spolehlivý, jistý. Jenže tam tým bránil tak znamenitě a soupeř z toho byl tak frustrovaný, že výsledek neležel vyloženě na gólmanovi. Čtvrtfinále čekejte jiné, ještě těžší. Spíš půjde o trenérskou intuici, na koho kouč Karel Mlejnek vsadí, že zvládne lépe den D.

Ve čtvrtfinále se dají čekat pasáže, kdy se brankář dostane do pekla střel. A z něj je potřeba, aby vyjel jako vítěz. Inkasoval jednou, maximálně dvakrát. Potřebujete od brankáře Supermana, něco podobného, co udělali Petr Mrázek v roce 2012 proti Rusku, Lukáš Dostál dva roky zpátky proti USA, nebo Josef Kořenář v roce 2018 s Finy. Postup se podařilo upéct jen v tom posledním případě, ale zásadní je, že tohle byla čísla, kdy gólman dal partě před sebou jasný vzkaz. Teď jsem tady já, mám svůj velký den. Nějakou tu chybku zničím.

To by byl první předpoklad úspěchu. A další? Zákop před vlastní brankou je fungující věc, tím spíš, když dovedete puk dostat i jednoduše ze třetiny. Jenže problém je, že s tím soupeře už nezaskočíte. Čtvrtfinálový sok s českým betonem bude počítat. Jen tohle stačit nebude.

Bude to o překvapení, šoku. Favorita totiž může překvapit taktika, fungující změny tempa, něco, co Česko zatím nepředvedlo. Protože i beton, který tak zabral proti Rusům, ukázal podstatnou trhlinu. Když dostane národní tým první gól, drolí se extrémně rychle. Národní tým nemá výrazné ofenzivní individuality, proto bude hodně záležet na nastaveném systému a jeho dodržování. Česko disponuje velmi rychlými útočníky, což je moment, který může za dobré konstelace rozhodnout.

Je dobře, že do čtvrtfinále jde Česko po demolici Rakouska. Mladíci si budou věřit, do velkého zápasu půjdou v dobré náladě, nezatíženi jediným problémem. Že dovedou být extrémně pracovití a mají velkou osobní statečnost, ukázali s Ruskem. Od toho je potřeba čtvrtfinále začít. A pak bude potřeba přidat ještě dost věcí navíc, dobrou přesilovku, kvalitní zakončení, maximální soustředění a žádný kolaps po inkasované brance. Pak je šance prognózy postavit na hlavu a vybojovat si ještě dva zápasy v Edmontonu.