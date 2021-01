ANKETA s experty k MS U20: Propast se může zvětšovat, varuje Pešout

Vystoupení české dvacítky na MS do 20 let hodnotí tuzemští hokejoví experti • FOTO: Koláž iSport.cz Česká dvacítka má už letošní MS za sebou po čtvrtfinálové prohře s Kanadou 0:3. Ve skupině schytala dva debakly se Švédskem a USA, překvapivě porazila Rusko a všechny body brala i proti Rakousku. Projděte si ANKETU s tuzemskými hokejovými experty, kteří odpovídají na otázku: Uspěl český tým na šampionátu?

Vladimír VŮJTEK, bývalý trenér reprezentace - NE Vladimír Vůjtek na střídačce národního týmu v duelu s Finskem • Foto Jaroslav Legner (Sport) „Řekl bych, že konec ve čtvrtfinále odpovídá momentální situaci a rozložení sil ve světě. Za elitní pětkou, kterou tvoří semifinalisté a Švédsko, prostě zaostáváme. Ze silných soupeřů jsme porazili akorát Rusko, ale ani tam to herně nebylo ideální. S Kanadou jsme předvedli solidní výkon, čekal jsem, že budeme zaostávat víc. Úroveň naší hry byla dobrá. Do obrany hrajeme poctivě, v individuálních činnostech a myšlení ale nestačíme. Trvá to už dlouho.“

Miloš ŘÍHA, bývalý asistent reprezentace - NE Trenér Miloš Říha mladší na tréninku národního týmu • Foto Barbora Reichová / Sport „Vyřazeni ve čtvrtfinále nemůžeme ani přes individuální kvalitu soupeřů považovat za úspěch. Odehráli jsme pět utkání, ve dvou jsme propadli, Rakousko jsme přehráli, Rusko nám ukázalo možnosti. S Kanadou jsme neměli co ztratit, což byla naše výhoda, vyrovnali jsme se důrazem, v některých fázích jsme soupeři dělali i potíže. Kanaďanům jsme se dostali pod kůži jako Rusům, ale na to, abyste takový tým dostali do opravdového problému, potřebujete gól. A ty dávala Kanada.“

Martin HOSTÁK, expert ČT a bývalý reprezentant - NE Expert ČT Martin Hosták v komentátorské dvojici s Robertem Zárubou • Foto Michal Beránek (Sport) „Pořád si myslím, že jako hokejová země bychom měli za úspěch považovat jen medaili, a ne prohru ve čtvrtfinále. Za mě to není úspěch, ale ani tragédie, je to podle očekávání. Tým hrál kompaktně, bojoval, dodržoval taktiku, ale na špičkové týmy nestačil. Povedl se zápas s Ruskem, což je velký bonus, ale jinak byl mezi námi a ostatními favority podstatný výkonnostní rozdíl. Nemyslím si, že by se nějak víc rozevíraly nůžky, je to stále stejné. Bohužel.

Martin PEŠOUT, trenér Karlových Varů - NE Trenér Karlových Varů Martin Pešout během extraligového zápasu • Foto Pavel Mazáč (Sport) „Jako úspěch to hodnotit určitě nelze. Takhle špatně jsem Kanadu dlouho neviděl zahrát. Nadšený nejsem. Pokud budeme do zápasů vstupovat s ryze defenzivní strategií, tak se bude propast dál zvětšovat. Vedení ale vybralo trenéra, který takový styl vyznává. Obecně mi vadilo, že jsme každý zápas hráli s jinou taktikou, místo abychom hledali svoji cestu, měli svůj hokej. Souvisí to se sebedůvěrou, kterou hráči nemají. Jen je připravujeme na to, jak dostat co nejméně gólů.“

Jan ČALOUN, bývalý reprezentant a mládežnický trenér - NE, ale... Jan Čaloun, jeden z nejslavnějších ústeckých odchovanců • Foto Pavel Mazáč/Sport „Musím říct, že to hodnotím neutrálně. Nechci znít alibisticky, ale přístup, nasazení a obrovskou bojovnost lze jedině vyzdvihnout. To se mi líbilo. Ale opravdu těžce zaostáváme v individuálních dovednostech. Je to vidět v zápasech se Švédy, Američany, nebo když jsem koukal na Finy. Oni si vytvoří tlakem do brány, šikovnost, nebo skrytou přihrávkou pod hokejkou daleko lepší situace. V tomhle je hokejový svět dnes bohužel někde jinde.“