Ruský tlak před semifinále MS do 20 let: Proč pískají jen Kanaďané?!

Vasilij Ponomarjov poslal Rusy ve čtvrtfinále do vedení ve vlastním oslabení • ČTK / AP / Jason Franson

Ruští hokejisté do 20 let slaví gól • ČTK / AP / Jason Franson

Už jsme si zvykli, že v koronavirové době je mnoho sportovních akcí netradičních a zvláštních. Mezi ně se řadí i hokejové MS juniorů 2021 , které dospělo k semifinálovým bitvám. Už spíše tradičně se hraje v bublině a bez diváků. A celý kanadský šampionát také pískají "domácí" rozhodčí, což se před vzájemným duelem s dvacítkou Kanady o postup do finále nelíbí Rusům. Na webu Championat.com se zamýšlí nad tím, jestli výhradně kanadští sudí byli nezbytnou nutností a jestli doposud pomáhali nebo teprve pomůžou v závěrečné fázi turnaje domácímu týmu.

„Pozvat rozhodčí z různých zemí je běžná praxe. Nyní však čelíme situaci vyšší moci a musíme být flexibilní. Toto je jediné východisko, které jsme našli, a jediný způsob, jak turnaj vést s minimálním rizikem,“ odůvodnil rozhodnutí nechat řídit šampionát výhradně kanadské rozhodčí prezident Kanadské federace Scott Smith před startem turnaje.

Rusové se však domnívají, že pro to, aby turnaj řídilo výhradně 26 kanadských sudích, nebyly dodány dostatečné argumenty. „Když mohou doletět a karanténu dodržovat hráči z celého světa, proč ne rozhodčí? Jaký je zásadní rozdíl mezi umístěním kanadského a finského rozhodčího do bubliny, to nám nikdo opravdu nevysvětlil,“ píše se na ruském webu championat.com.

Nikdo však zatím nestrannost rozhodčích nezpochybnil. Kanada odehrála čtyři zápasy v základní skupině a čtvrtfinále s Českem. Na druhou stranu měla zápasy vždy pod kontrolou a nějaká pomoc od rozhodčích nebyla potřeba. Rusové se ale nyní bojí, že to může přijít ve vyrovnané semifinálové bitvě, kde rozhodne každý centimetr ledu a každé vyloučení může být smrtelné.

Ve všech zápasech skupiny A kromě rozhodujícího duelu Kanady s Finskem, které příliš nestíhalo, hrály vždy oba týmy zhruba stejně času v oslabení jako v přesilovce. Výjimku tvoří první zápas s Německem, kde rozdíl tvořil neoddiskutovatelný pětiminutový trest. Ve čtvrfinále s českým týmem nebylo žádné pomoci rozhodčích potřeba...

Problémy ve skupině A, kde hrála Kanada, tedy nenastaly. Web championat.com ale připomíná Larionovy poznámky směrem k rozhodčím v zápase proti Švédsku v rámci skupiny B. Tomu se nelíbily drobné háčky a přidržení hráčů Tre Kronor v momentech, kdy jeho svěřenci soupeře zatlačili v pásmu.

„Pokud tým útočí a dominuje, nemůže hrát v oslabení. Požádal jsem sudí, aby věnovali pozornost drobným faulům. Věci, které nám nejsou povoleny, jsou povoleny soupeři,“ řekl trenér juniorů Ruska Igor Larionov k sudím, po kterých žádal větši spravedlnost v posuzování podobných situací.

Každá případná chyba kanadských rozhodčích v semifinále tak každopádně může vyvolat zlou krev. Na trojici domácích sudích bude, aby dokázali odstínit veškerý tlak a pochybnosti...

Skupinová fáze (trestné minuty týmu):

Kanada (13) - Německo (8)

Kanada (6) - Slovensko (4)

Kanada (12) - Švýcarsko (12)

Kanada (2) - Finsko (10)

Čtvrtfinále:

Kanada (2) - Česká republika (2)