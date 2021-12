Nástupci Crosbyho s Ovečkinem míří na MS dvacítek: Splněný sen!

Úžasnou akcí srovnal Connor Bedard ve finále MS do 18 let proti Rusku na 1:1 • Profimedia.cz

Už se setkali. Na dubnovém mistrovství světa do 18 let si proti sobě zahráli finále, kde oba excelovali, nicméně zlato na hrudi mohl nakonec potěžkat jen kanadský talent Connor Bedard. Ruský forvard Matvej Mičkov jen smutně sklopil hlavu.

Oba mladíci, kteří výkonností o parník ujeli svým vrstevníkům, mají obstarat jedno z hlavních témat nadcházejícího šampionátu dvacítek. Ne, ještě se jich netýká příští draft NHL, nicméně se můžete vsadit, že pozornost skautů na ně bude upřena.

Connor BEDARD Matvej MIČKOV 16 let, Kanada 17 let, Rusko Klub: Regina Pats/WHL Klub: SKA Petrohrad/KHL V sezoně: 24 zápasů, 24 bodů (14+10) V sezoně: 13 zápasů, 5 bodů (2+3)

„Ono ale nejde jen o ně. Obecně bude ročník draftu 2023 nejlepší od roku 2015, kdy do ligy vlétli Connor McDavid, Jack Eichel a Mitch Marner. Je tam dalších dvacet naprosto úžasných hráčů, kteří by v jiných ročnících atakovali pozice v nejlepší pětce. To je nevídaná kvalita,“ shrnul mládežnický expert Scott Wheeler. „Jedním z nejlepších je třeba i Slovák Dalibor Dvorský, což je také nesmírný talent, jenž se také představí už na juniorském šampionátu,“ dodal.

O tom, že se na přelomu roku Mičkov na juniorském turnaji představí, se vědělo dopředu. V Rusku je jasným lídrem všech mládežnických kategorií, už stihl uhranout i v dospělé reprezentaci. Čeští obránci z turnaje Karjala by klidně mohli pár hodin přednášet, co znamená bránit sedmnáctiletý klenot.

Nominace šestnáctiletého Bedarda, který je už od prvních sklouznutí na ledě považován za největší talent javorových listů od nástupu McDavida, však přišla nečekaně. Nicméně špatná zdravotní situace Quintona Byfielda, což měl být hlavní kanadský trumf, otevřela místa v nominaci. „LA Kings si ho budou chtít podržet v AHL, aby trénoval s týmem a úplně se uzdravil,“ pokrčil rameny Wheeler.

„Je to splnění snu. Přišli na kempu k hotelovým dveřím s finální nominací, a když jsem ji slyšel, bylo to neuvěřitelné,“ radoval se Bedard. „Nebyla jiná možnost. Přišel do kempu a výkony řekl: dejte mi nominaci,“ popsal rozhodování Allan Millar, šéf hráčského vývoje kanadského hokeje.

Může se tak chystat jeviště pro klání mladíků reprezentujících státy, jejichž rivalita sahá daleko do minulosti a která byla v posledních letech tažená především soubojem Sidney Crosby vs. Alexandr Ovečkin.

„Je v tom podobnost, to rozhodně. Ale pozor, nejde o podobnost z hlediska herních stylů. Mičkov je největším ruským talentem od dob Ovečkina. Je lepší než třeba Svječnikov. Jde o generační talent, jenž se rodí jednou za deset let. Mičkov má šanci stát se vyloženě nástupcem Ovečkina, nicméně Bedard je úplně jiným hráčem, než je Crosby, tohle bude souboj střelců. Bedard je hodně odlišným hráčem od Crosbyho. Jde o skvělého střelce, s fenomenální střelou,“ shrnul Wheeler.

Narazit tváří v tvář na sebe mohou oba teenageři až ve vyřazovací fázi nadcházejícího MS dvacítek. Nicméně srovnání jejich výkonů bude přicházet po každém utkání. A pak s největší pravděpodobností až do konce jejich kariér. „Ano, opravdu to je něco jako další hvězdné války,“ uzavřel kanadský expert s úsměvem.

Jak si vedli na MS U20

Sidney Crosby

2004-2005

12 zápasů, 14 bodů (8+6)

Alexandr Ovečkin

2003-2005

18 zápasů, 25 bodů (18+7)

Šestnáctiletí Kanaďané na MS U20

Wayne Gretzky (ú) 1978

Bill Campbell (o) 1981

Eric Lindros (ú) 1990

Jay Bouwmeester (o) 2000

Jason Spezza (ú) 2000

Sidney Crosby (ú) 2004

Connor McDavid (ú) 2014

Connor Bedard (ú) 2022