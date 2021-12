Junioři bez zápasu před MS. Kouč: Komplikace, ale řešíme už Kanadu

Karel Mlejnek přebírá po Václavu Varaďovi hokejovou reprezentaci do 20 let • Barbora Reichová / Sport

Hlavní hvězdou českého výběru U20 by měl být kapitán Jan Myšák • Michal Beránek

Trenér národního týmu do 20 let Karel Mlejnek • Pavel Mazáč (Sport)

Čeští hokejoví reprezentanti do 20 let přišli o jediné plánované přípravné utkání před mistrovstvím světa v Kanadě. Dnešní duel proti Švýcarsku ve městě Red Deer byl několik hodin před úvodním buly, jež mělo být v 1:00 SEČ, zrušen kvůli koronavirovým pravidlům. Bez dalších podrobností to na twitteru oznámila organizace Hockey Canada.