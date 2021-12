MS v hokeji do 20 let: jaký je program a kdy hrají čeští junioři?

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Čtvrtfinálový souboj MS do 20 let mezi Českou republikou a Kanadou • ČTK / AP / Jason Franson

Čtvrtfinálový souboj MS do 20 let mezi Českou republikou a Kanadou • ČTK / AP / Jason Franson

David Jiříček v dresu reprezentace do 20 let • profimedia.cz

Hokejisté USA do 20 let získali na loňském MS juniorů zlato • ČTK / AP / JASON FRANSON

Hokejisté Spojených států amerických slaví titul na šampionátu do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Tradiční hokejová akce na přelomu roku. MS v hokeji hráčů do 20 let začne v kanadském Edmontonu a Red Deer 26. prosince 2021. Český tým čeká hned na úvod ostrá zkouška. Do turnaje čeští junioři vstoupí v noci na 27. prosince proti domácí Kanadě. Přinášíme kompletní přehled k juniorskému světovému šampionátu. Jaký je program MS v hokeji U20?

Program české hokejové reprezentace U20

Skupiny MS v hokeji do 20 let 2022

Nasazení do skupin probíhá na základě pořadí v žebříčku IIHF. Z každé skupiny postupují čtyři nejlepší do čtvrtfinále, kde narazí podle umístění na soupeře z druhé skupiny. Pavouk turnaje se tvoří podle klíč A1-B4, B2-A3 apod.

Skupina A Kanada, Finsko, Německo, ČESKO, Rakousko Skupina B USA, Rusko, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko

Program MS v hokeji U20 2022

Nominace českého hokejové reprezentace U20

Hlavní trenér české reprezentace Karel Mlejnek nominoval na MS v hokeji do 20 let 2022 v Kanadě 28 hráčů. Tahounem týmu by měl být kapitán loňském výběru Jan Myšák hrající v zámořé OHL.

Brankáři Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL)

Jakub Málek (Vsetín)

Daniel Král (Benátky n. J.) Obránci Michael Krutil (Rockford/AHL)

Stanislav Svozil (Regina/WHL)

David Špaček (Sherbrooke/QMJHL)

David Jiříček (Plzeň)

David Moravec (Ml. Boleslav)

Michal Hrádek (Pardubice)

Jiří Ticháček (Kladno)

Matěj Pinkas (Litoměřice)

Jakub Šedivý (Benátky n. J.) Útočníci Jan Myšák Hamilton/OHL

Michal Gut Everett/WHL

Martin Ryšavý Moose Jaw/WHL

Pavel Novák Kelowna/WHL

Ivan Ivan Cape Breton/QMJHL

Jakub Brabenec Charlottetown/QMJHL

Stanislav Vrhel Lahti/Fin.

Jaroslav Chmelař Jokerit/Fin.

Jakub Kos Ilves/Fin.

Jiří Kulich Karlovy Vary

Jakub Konečný Sparta

Sebastián Malát Plzeň

Tomáš Chlubna Č. Budějovice

Vojtěch Jiruš Benátky n. J.

Josef Koláček Litoměřice

Tomáš Urban Litoměřice

5 největších hvězd MS U20 2022

William EKLUND (19 let / útočník, Švédsko)

Sedmička posledního draftu, do které vedení San Jose vkládá obrovské naděje. Devatenáctiletý centr je hráčem, jenž na první pohled nemá slabé místo. „Excelentní bruslení doplňuje kvalitní přihrávkou i střelou,“ popsal herní styl mladého Švéda kanadský expert na mládež Scott Wheeler. William Eklund má navíc schopnost spojovat, držet celou formaci pohromadě a udávat její tempo. Přesně takový hráči jsou ti nejcennější, jak pro potřeby národního celku, tak i v NHL.

Owen POWER (19 let / obránce, Kanada)

Patnáctý obránce v historii, jehož si některý z klubů NHL vybral jako jedničku draftu. Letos na něj ukázalo Buffalo. Kanaďan, jehož příjmení znamená v překladu síla nebo moc, působí na ledě přesně tak. Owen Power ovládá prostor a z pozice obránce je schopný silou přetlačit soupeře vpředu i vzadu. „Viděl jsem ho pár dní zpátky v akci v Michiganu a byl neuvěřitelný. Bude to opravdu top hráč v NHL,“ smekl Scott Wheeler.

Matty BENIERS (19 let / útočník, USA)

Američan, jenž už se bez vlastního přičinění zapsal do historie. Nováček NHL ze Seattlu z něj totiž udělal svou první volbu ve své historii. Šikovný centr, majitel zlata z posledního šampionátu U20 by měl být jednoznačným tahounem při cestě za obhajobou. „Ale zároveň nikdy nevypustí nic do defenzivy,“ shrnul přínos devatenáctiletého mladíka Scott Wheeler. Celek Spojených států oslabil, odešel silný ročník a na Mattym Beniersovi tak bude ležet velká tíha.

Cole PERFETTI (19 let / útočník, Kanada)

Šikovnost, rychlé nohy a střela, jež snese nejpřísnější parametry. Cole Perfetti je svými schopnostmi prostě klasické křídlo. Desátá volba z roku 2020 ukázala své umění už na posledním šampionátu dvacítek, kde jen pět jeho spoluhráčů získalo větší počet bodů. Nyní mu bude patřit místo v elitní formaci a ofenzivní produkce týmu půjde hodně za ním. Úspěch kanadského celku bude záležet na tom, jak si s rolí poradí.

Kent JOHNSON (19 let / útočník, Kanada)

Na levém křídle má výběr javorového listu soustředěnu největší palebnou sílu. V první formaci Cole Perfetti, ve druhé Kent Johnson. Vlasatého šikulu si vybral na draftu Columbus z pátého místa a víceméně řekl: „Ano, Kent Johnson se stane naší příští hlavní tváří.“ Hráč s úžasnou tvořivostí, schopný vymýšlet nečekaná řešení. Pokud má den a dobře se vyspí, hokej v jeho podání vypadá jako ta nejsnazší věc na světě.

Česko na MS do 20 let

Ročník Umístění Závěrečný zápas 2021 7. místo Česko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále) 2020 7. místo Česko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále) 2019 7. místo Česko - USA 1:3 (čtvrtfinále) 2018 4. místo Česko - USA 3:9 (o 3. místo) 2017 6. místo Česko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále) České medaile z MS do 20 let 2005 3. místo Česko - USA 3:2p (o 3. místo) 2001 1. místo Česko - Finsko 2:1 (finále) 2000 1. místo Česko - Rusko 1:0sn (finále)

Výsledky MS v hokeji U20 od roku 2015

Od roku 2013 mají po třech titulech mistrů světa v hokeji do 20 let výběry Finska, Kanady a USA. O skalp této trojice se neúspěšně pokoušelo třikrát Rusko i Švédsko, které má titul mistrů světa z roku 2012. Historicky nejúspěšnějším týmem je Kanada s 18 tituly.