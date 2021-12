Omezená příprava a favorit hned na úvod. Dvacítka začíná MS s Kanadou

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Těžký vstup. Žádné dlouhé rozkoukávání nebylo partě kapitána Jana Myšáka na juniorském šampionátu dopřáno. Okolnosti sebraly týmu oba přípravné duely, a tak si mladíci poprvé osahají led v ostrém klání až v úvodní bitvě ve skupině. Soupeř? Domácí Kanada. „Duel poté, co kluci neměli 14 dní zápas, to nebude nic snadného. Musíme se extrémně připravit na vstup do utkání,“ řekl trenér Karel Mlejnek před utkáním, které se hraje v noci z neděle na pondělí.

Ne, neměl to jednoduché. Představte si, že letíte přes půl světa s bandou natěšených mladíků a třem z nich musíte sdělit, že jim berete možnost startovat na vysněném juniorském šampionátu. Přesně to musel udělat kouč dvacítky Karel Mlejnek. A to i přesto, že neměl jedinou příležitost si hráče v zápase prohlédnout. „Hráčům v takovém věku a na Štědrý den tohle vzkazovat na základě toho, že nehrajeme utkání, to není jednoduchá situace,“ prohlásil trenér.

Zúžením soupisky neprošla trojice Jaroslav Chmelař, Stanislav Vrhel a Matěj Pinkas. Všichni už dějiště šampionátu opustili. „Co vám mám k tomu povědět? Věřím, že jak Matěj Pinkas, tak i Jarda Chmelař jsou hráči, kteří v příští sezoně budou ti, co si řeknou o přímou nominaci na MS. A Standa Vrhel, ten už bohužel nebude juniorského věku. Bez ohledu na jejich ročník to pro nás pro trenéry byla nesmírně těžká pozice. Stejně jako pro kluky,“ popisoval trenér složité momenty.

Ano, příprava byla všechno, jen ne ideální. Poslední tréninkový duel se Švýcary se zrušil, kvůli nákaze koronovirem v táboře soupeře. „Byli jsme nachystaní, natěšení. Byli jsme na rozbruslení, vše proběhlo, jak mělo. Pak za námi přišli trenéři, že zápas nebude, což nás dost mrzelo. Ale v téhle životní situaci s tím nic nenaděláme a řekli jsme si, že jdeme dál. Dali jsme si normální trénink a můžeme se jen připravovat,“ shrnul forvard Michal Gut.

Nejvýše draftovaní hráči výběru Kanady Owen Power (o, Buffalo) 1. celkově v roce 2021 Mason McTavish (ú, Anaheim) 3. celkově 2021 Kent Johnson (ú, Columbus) 5. celkově 2021 Dylan Guenther (ú, Arizona) 9. celkově 2021 Cole Perfetti (ú, Winnipeg) 10. celkově 2020

Právě on je jedním z nominovaných působících v juniorských soutěžích v Severní Americe. Hned dva jeho parťáci z klubu se prodrali i do výběru javorového listu, prvního soupeře na turnaji. „Napsali jsme si, popřáli Veselé Vánoce. Mám tam i hlavního trenéra z klubu, který dělá asistenta. Jsou to hráči, se kterými hraji v přesilovce. Nevím, jestli oba nastoupí, to mi neprozradili, ale pokud ano, tak bude fajn si proti nim zahrát,“ poodhalil chomutovský odchovanec svou komunikaci s obránci Olenem Zelweggerem a Ronanem Seeleym. „A hlavně hráči z týmu, kteří jsou teď doma na to budou koukat a jsem zvědavý, komu budou fandit. Všichni kluci říkali, že mně,“ smál se Gut, jenž obléká dres amerického Everettu.

Takže, jaký soubor zmínění dva obránci pomáhají doplnit? „Kanadská reprezentace je favoritem, ale jen proto, že ostatní celky nemají tak silné ročníky, jako loni. Nejde o žádný zázračný kanadský tým, v minulosti byly lepší, nicméně papírově jsou nejsilnější,“ popsal před turnajem kanadský mládežnický expert Scott Wheeler. Hlavní hrozba? „V týmu Kanady minimálně v přesilovkách útočník Cole Perfetti,“ řekl Mlejnek. Právě křídlo Winnipegu a desítka draftu z roku 2020 má schopnosti rozleptat prakticky každou obranu na turnaji.

„Jsou to dobří hokejisté. Nemají tam nikoho, kdo by byl horší. My se soustředíme na náš výkon. Máme jim co vracet za poslední čtvrtfinále,“ připomenul Gut prohru 0:3 z posledního turnaje. Snaha o překvapení a o odplatu začne hodinu po pondělní půlnoci.