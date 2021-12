Vánoce české dvacítky: Zpěv, vzkazy od parťáků i nejistota. A teď do práce

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Trávit vánoční večery na druhé straně zeměkoule? Jde to, pokud máte před sebou vidinu vrcholu juniorské kariéry. Čeští hokejoví talenti podruhé za sebou v kanadském Edmontonu ladí noty na start turnaje, jenž se uskuteční na přelomu roku, do čehož samozřejmě zapadá i trávení prosincových svátků. A parta kapitána Jana Myšáka si slavnostní chvíle dovedla vychutnat. Třeba zpěvem, který podstoupil každý z hráčů.

Nejprve hořkost, pak rychle nahození sváteční nálady a přání jeden druhému. Juniorská reprezentace si prošla několika velice náročnými hodinami. Direktoriát turnaje zrušil jediný přípravný duel proti Švýcarsku, z důvodu nákazy koronaviru v reprezentaci helvétského kříže. Trenér Karel Mlejnek tak posléze musel třem hráčům sdělit nejhorší možnou zprávu, že si na turnaji nezahrají. A to bez toho, aniž by naskočili do jediného ostrého duelu. Řez sestavou „nepřežili“ forvardi Stanislav Vrhel, Jaroslav Chmelař a obránce Matěj Pinkas.

„My jsme si pak kluky s Honzou Myšákem a Davidem Jiříčkem zavolali osobně. Přišlo nám blbé to řešit jako celý tým, tak jsme si je zavolali. Řekli jsme jim svá slova, popřáli jim hodně štěstí a řekli jim, ať si s námi Vánoce jdou užít, jako by tu zůstávali. Máme tu takový večer, kdy všichni hráči zpívají. My jim říkali, že zpívat nemusí. Ale všichni do jednoho řekli, že v pohodě, že zpívat budou. To bylo super. Byli jsme šťastní i za ně, že to tak berou. Tým to víc stmelilo,“ popsal řešení příjemných a nepříjemných momentů zároveň asistent kapitána Michal Gut.

Mladý celek si tak nakonec v omezených podmínkách dokázal Štědrý večer co nejvíce zpříjemnit. „Neřešili jsme to jen my, ale i kluci, co tu byli loni. A Honza Myšák i předloni. Snažili jsme se, aby to bylo zábavné, aby nás to dalo víc dohromady. Dokonce nám poslal vzkaz i Šimon Kubíček, co s námi byl v týmu na posledním turnaji, to bylo fajn. Myslím, že jsme si to všichni užili,“ doplnil Gut.

Právě vánoční čas, jenž je spojen především tím, že by člověk měl být v okruhu svých nejbližších, může přinést chvíle smutku. Nicméně zároveň je to také příležitost k utužení vazeb v kabině. „Ano, vynahradili jsme si, že nemůžeme být na Vánoce s rodinami, ale byli jsme tu s tou naší hokejovou,“ přikývl odchovanec Chomutova.

Své přání bývalým parťákům poslal i Ondřej Pšenička, jenž byl vyřazen z kádru těsně před posledním šampionátem. Nicméně zábava a uvolněnost jdou stranou. Start do turnaje už se rychle blíží, Češi naskočí proti domácí Kanadě v pondělí v 1:00 tuzemského času. „Jde se do práce,“ uzavřel povídání Gut.