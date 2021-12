Dejte soupeře do Mlejnku. Pokus č. 17. Ukončí dvacítka medailové sucho?

David Jiříček v dresu reprezentace do 20 let • profimedia.cz

Česká juniorská reprezentace naskočí v noci z neděle na pondělí do mistrovství světa v Edmontonu proti domácí Kanadě. Jaké jsou její šance na úspěch? Síla týmu trenéra Karla Mlejnka kopíruje složení kádrů z poslední dekády. Úspěch přinese jen nesmírná týmová vůle, nebo jedinečný výkon brankáře. Jedna věc se však od minulých let přesto liší, a to která část týmu je nejsilnější. „V obraně máme skvělé kluky,“ řekl ofenzivní lídr Jan Myšák.

Je to paradox. Jedno z hlavních témat posledních let spojených s reprezentačními výběry je žehrání na nedostatek konkurenceschopných obránců, především těch ofenzivních, a přesto jich juniorská reprezentace může nabídnout hned několik. Zatímco v posledních letech se silné osobnosti objevily především v brankovišti nebo v útoku, nyní je to jinak.

Ve výběru najdete Stanislava Svozila, nejvýše draftovaného Čecha z roku 2021, kterého si Columbus zamluvil z 69. příčky. Vedle něj se postaví David Jiříček, jenž bude jednoznačně nejsledovanějším českým hráčem. Jde o mladíka, který se může dostat mezi nejlepší zástupce svého ročníku. „Může se stát, že se vyškrábe do první pětice na příštím draftu, což by i pro Českou republiku bylo po hodně dlouhé době, kdy by byl někdo takto vysoko draftovaný. Hodně bude záležet na samotném turnaji,“ popsal schopnosti plzeňského obránce kanadský expert na mládežnický hokej Scott Wheeler.

Výrazné duo talentů doplní i skupina hokejistů, kteří už dostali šanci se projevit v dospělém hokeji. Trio Michal Hrádek, Jiří Ticháček a David Moravec se už bylo schopno prosadit do extraligového hokeje, společně nasbírali v aktuální sezoně 71 duelů.

„Vnímám, že máme skvělé obránce. Svozku (Stanislava Svozila), který už má smlouvu v NHL a Jířu (Davida Jiříčka), který míří na draft a je to opravdu výborný hráč. A mnoho dalších. Nechci jmenovat každého zvlášť, ale souhlasím, že v obraně jsou dobří hráči,“ přikývl Jan Myšák, kapitán minulého výběru a muž zodpovědný za útočné výpady.

A zde se možná dostáváme k místu v sestavě, které může tým trápit. Jména v ofenzivě ve vás nevyvolají pocit, že o hromady branek bude postaráno. „Budu sledovat Jana Myšáka. Zajímá mě, zda se bude schopen dostat do role jednoho z nejlepších hráčů turnaje. Nicméně v tomhle týmu se bude vše točit okolo výkonu hlavních tahounů. Konkrétně Davida Jiříčka, Stanislava Svozila a Myšáka. Pokud oni nebudou podávat špičkové výkony, ambice týmu se rozplynou,“ shrnul reprezentační naděje Wheeler. Vše stojí a padá s tím, jak se povede juniorům hlavně v zadních řadách. Nikoliv v útoku.

Avšak týmové slabosti, které se objektivně vyskytují, by proti favorizovaným týmům mohly nahradit mnohdy až rodinné vztahy mezi hráči. Po vypadnutí z posledního čtvrtfinále proti Kanadě na následující tiskové konferenci na otázky se slzami v očích odpovídal právě Myšák. „Tahle parta, tenhle tým, pro mě to bylo opravdu jako druhá rodina,“ procedil tehdy zničený kapitán.

„Já poslední týdny ani nemohl spát. Pořád jsem si říkal, kdy už konečně odletím. Pro mě je to velká věc. Jak se malé děti těší na Vánoce, tak já se těším na mistrovství světa,“ popsal své pocity Myšák z poslední doby. Mnohokrát zopakoval, že se nesmírně těší na spoluhráče, že vztahy mají hráči výtečné.

„Jasně, bez toho se nedá nic vyhrát, nedá se uspět, aniž by ten tým dýchal jako jeden. Parta je tady velmi dobrá. Ano, může se to brát tak, jako že se to říká každý rok, ale opravdu musím říct, že to tak je. Pro nás pro všechny je důležité, že se můžeme bavit o čemkoliv a jsme tu jako jedna rodina,“ potvrdil i brankář Jan Bednář.

A mimochodem, když jsme u brankářů, právě Bednář se nyní se vsetínským Jakubem Málkem přetahuje o pozici jedničky poté, co nominaci kvůli klubovému angažmá ve Finsku odmítl Nick Malík. „Nevidím do toho a upřímně, ani jsem se o to nezajímal. Pro mě se situace nijak výrazně nezměnila, i kdyby tady Nick byl, tak bych se snažil bojovat o místo prvního gólmana,“ okomentoval Bednář kolegovo rozhodnutí.

Takže, kdo se v úvodním klání, kdy se tuzemským talentům postaví do cesty největší favorit z Kanady, postaví mezi tři tyče? „Rozhovory s trenéry jsme měli, ale nikdo neví, kdo bude nasazen do prvního zápasu,“ dodal prospekt Detroitu.

On a jeho parťáci se postupně představí proti Kanadě, Německu, Finsku a Rakousku. „Pokud do čtvrtfinále půjdete ze třetího místa za Kanadou a Finskem, tak vás jistě čeká někdo z trojice USA, Švédsko a Rusko. A přestože by mohlo jít o vyrovnaný duel, soupeři budou favoritem. Tak to je,“ shrnul české turnajové vyhlídku zámořský expert Scott Wheeler.

Mlejnkův soubor se tak proti nepříznivým odhadům pokusí urvat první medaili od roku 2005. Pokus číslo 17 začíná už hodinu po pondělní půlnoci.