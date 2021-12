Česko - Německo 1:2p. Blamáž a druhá prohra dvacítky na MS, útok vyhořel

Hlavní problém před utkáním? Ani ne tak síla soupeře, jako spíš české trable v obranných řadách. Tým Karla Mlejnka totiž odehrál klání s Němci pouze v pěti becích. David Jiříček vypadl ze zbytku turnaje kvůli zranění levého kolena a Michal Hrádek dostal trest na jedno utkání za krosček v první bitvě s Kanadou. Když se k tomu připočte dvouzápasový distanc Michaela Krutila, jenž byl znám už před turnajem, vyjde z toho velmi svízelná situace.

„Samozřejmě, že to hrálo roli, na tomhle levelu to vždy hraje roli. My si tím kvůli covidu prošli loni, ten zápas to zkrátka ovlivní,“ popsal německý trenér Tobias Abstreiter. „Samozřejmě, ta trojice obránců, to jsou hráči, kteří chybí. Ale pozor, naše pětice si s tím poradila velmi dobře. Problém byl úplně někde jinde,“ zasdílel svůj pohled trenér Karel Mlejnek.

Ano, obránci za bídný výkon i výsledek opravdu nemohou. Kvalita soupeře nebyla taková, že by měla Čechy zastavit okleštěná sestava v zadních řadách. Jenže kapitán Jan Myšák a jeho parťáci si dlouho zahrávali s nepříznivým výsledkem. Kromě prvních několika minut nebyli schopní soupeře zatlačit na delší časový úsek. A co bylo nejhorší, jako by scházela ve velké části duelu buldočí rvavost, tak typická z boje proti Kanadě. Ofenzivní snažení byla často jalová. Buď se hráči chtěli prosadit individuálně, nebo jim příležitosti nabídli sami Němci, ale z kombinace toho vzešlo zoufale málo.

„S Kanadou jsme mluvili o efektivitě v zakončení. Charakter dnešního utkání byl jiný. Troufnu si říct, že po celou dobu dnešního zápasu jsme měli územní převahu, ale vůbec nic jsme z ní nevyprodukovali. Absolutně nic. Nedostávali jsme se s kotoučem do rizikových prostorů, ani na střed hřiště, ani před branku. Neměli jsme dorážky,“ hodnotil duel rozezlený trenér české výpravy.

O jeho slovech nejvíce svědčí fakt, že o vyrovnání se nejvíce zasloužil fotbalovou placírkou německý obránce Arkadiusz Dziambor, když si kotouč po pasu Myšáka kopl do branky. „Bylo to při přesilovce, měl jsem kliku, že to prošlo až do branky. Nahrával jsem na spoluhráče a skončilo to v brance,“ neskrýval samotný Myšák.

Neslavné představení mladého českého výběru se skončilo už po minutě a dvaceti sekundách prodloužení, kdy tváře českých mladíků rozesmutnil střelecký hrdina Alexander Blank. „Jsme hrozně šťastní, odehráli jsme dobrý zápas. Byli jsme pořád pozitivní, celá střídačka. Ani jednou jsme neklesli na mysli, to je na našem týmu nejlepší. Proto jsme dnešní zápas vyhráli,“ vykládal nadšený Blank po zápase. Zato na druhé straně byla cítit silná hořkost. „Strašně mě to štve, že jsme to nezvládli,“ klopil pohled do země český kapitán.

V posledních třech setkáních na juniorských světových šampionátech tak pokaždé kralovali Němci. K výhrám v roce 2013 a 2020 přibyla i ta dnešní z kanadského Edmontonu. Trenérský tým má nyní den volna na přípravu mladíků na třetí duel ve skupině proti Finsku. Proti favorizovaným Skandinávcům se bude reprezentace snažit o vylepšení pošramoceného renomé.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:29. Blank, 61:20. Blank Hosté: 35:49. Myšák Sestavy Domácí: Bugl (Quapp) – Dziambor, Pilu, Szuber, Münzenberger (A), Glötzl (A), A. Klein, Böttner – J. Volek, Rutkowski, Blank – F. Elias (C), Samanski, Schweiger – Burghart, Leonhardt, Eham – Dunham, Petersen, Borzecki – Rossmy. Hosté: Bednář (J. Málek) – David Špaček, Svozil (A), Ticháček, D. Moravec, J. Šedivý – P. Novák, Myšák (C), Kulich – J. Brabenec, T. Urban, Gut (A) – Malát, I. Ivan, Ryšavý – Kos, Chlubna, Koláček – J. Konečný, Jiruš. Rozhodčí Brander (FIN), Holm (SWE) – Briganti (USA), Hofer (GER) Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 2582 diváků