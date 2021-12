Kapitán dvacítky Myšák: Musíme si sáhnout do svědomí. Je to jen o nás

Tak napůl vstřelil jediný český gól. Jeho přihrávku si do branky srazil německý obránce Arkadiusz Dziambor, což nakonec přineslo Čechům jediný bodík. Hubený, je třeba dodat. Jan Myšák, kapitán české dvacítky byl po prohře 1:2 v prodloužení viditelně naštvaný a smutný, překvapivá ztráta bodů ho štvala. „Chyběla nám v útoku jiskra. Štve mě, že jsme to neuhráli,“ hodnotil utkání.

Dali jste tři branky Kanadě, dnes bylo zakončení problém. Proč bylo tak těžké se dnes prosadit?

„Problém byl v našem zakončení. Musíme v něm být lepší, měli jsme přes 40 střel a máme jeden gól. Přitom jsme měli úniky, ale neskórovali jsme. Je to vše v zakončení, tam to vězí.“

Můžete popsat váš, poněkud šťastný gól?

„Bylo to při přesilovce, měl jsem kliku, že to prošlo až do branky. Nahrával jsem na spoluhráče a skončilo to v brance.“

Cítíte, že jste mohli zahrát lépe, nebo se prostě Němcům utkání tak povedlo?

„Je to jen o nás. Včera jsem na ně koukal s Finy a skončilo to 3:1. Je to o nás, vždycky to bude o nás, každý zápas.“

Nebyl problém v tom, že jste se svezli s výkonem Němců od startu utkání?

„Opakuji, je to jen o nás. Nemyslím, že jsme přistoupili na tu jejich hru. Snažili jsme se hrát v útoku dobře, ale chyběla tam nějaká jiskra. Větší zápal před bránou. Neřekl bych, že jsme se přizpůsobili, jde to za námi.“

Čeká vás de volno a pak zápasy s Finy a Rakušany. Co musíte změnit?

„To, co jsem zmínil před chvíli. Proměňování šancí. K tomu je třeba přidat i lepší hru pospolu, obětování se pro druhého kamaráda. Věřím, že máme na mnohem lepší hokej. Dnes nám to nevyšlo a zítra ve dni volna si to probereme na videu. A myslím, že si k tomu řekneme spoustu věcí, protože za chvilku hrajeme s Finy a to je další zápas, který bude potřeba uhrát... Ale je to těžké teď popisovat, mám asi horkou hlavu a věřím, že za pár hodin na to budu mít jiný názor, když trochu vychladnu a budu to vidět z jiné perspektivy.“

Nechybělo ve třetí, matné třetině, možná sebevědomí kvůli předchozím neproměněným šancím?

„Bylo to 1:1. Asi bych řekl, to stejné co tu opakuji. Neproměnili jsme šance v prvních dvou třetinách a v té třetí to bohužel od nás nebylo ono, nebyla tam jiskra. Musíme si sáhnout do svědomí, zítra je nový den.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:29. Blank, 61:20. Blank Hosté: 35:49. Myšák Sestavy Domácí: Bugl (Quapp) – Dziambor, Pilu, Szuber, Münzenberger (A), Glötzl (A), A. Klein, Böttner – J. Volek, Rutkowski, Blank – F. Elias (C), Samanski, Schweiger – Burghart, Leonhardt, Eham – Dunham, Petersen, Borzecki – Rossmy. Hosté: Bednář (J. Málek) – David Špaček, Svozil (A), Ticháček, D. Moravec, J. Šedivý – P. Novák, Myšák (C), Kulich – J. Brabenec, T. Urban, Gut (A) – Malát, I. Ivan, Ryšavý – Kos, Chlubna, Koláček – J. Konečný, Jiruš. Rozhodčí Brander (FIN), Holm (SWE) – Briganti (USA), Hofer (GER) Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 2582 diváků