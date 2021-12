Obavy o Jiříčka se potvrdily. Poraněné kolenní vazy poslaly beka domů

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

V nadsázce lze říct, že český výkon v utkání orámovaly dva momenty obránců, jenž zároveň patří ke hvězdám týmu. První předvedl Stanislav Svozil a vytvořil s největší pravděpodobností jeden z nejhezčích momentů celého turnaje. „Není to, co zkouším na tréninku. Nevěděl jsem, co udělat, tak jsem si zkusil podhodit puk pod nohama a vyšlo to,“ lebedil si mladý prospekt Columbusu, když popisoval svou branku na 3:1. Ladné podhození puku pod nohou a následné zavěšení pod víko zvýšilo české naděje na maximum.

Druhá událost však přinesla emoce z úplně opačného spektra. Když si kotouč vzal do správy Kaiden Guhle, kanadský kapitán, do cesty se mu chtěl postavit David Jiříček, ale nechal v souboji levou nohu, do které soupeř v plné rychlosti vletěl. Ihned bylo patrné, že je zle. Český obránce ležel na ledě, tvář měl zkřivenou bolestí. Na střídačku mu museli pomáhat spoluhráči a lékař a Jiříček přitom kroutil hlavou ve znamení, že to není dobré.

„Všichni víme, že David Jiříček je top prospekt českého hokeje a samozřejmě to mužstvo nějak poznamenalo,“ přikývl trenér Karel Mlejnek. „Je to pro nás ztráta,“ doplnil Stanislav Svozil. Oba reagovali na fakt, že od Jiříčkovi absence se obraz hry české reprezentace změnil. Jako by ztráta lídra, na kterého se mohou všichni obrátit, zapříčinila sníženou psychickou odolnost u ostatních. V těsném závěsu totiž následovaly tři české fauly, kdy z nařízených přesilovek Kanaďané utekli o dvě branky. Přitom do té doby tým pohodlnost trestných lavic nevyzkoušel ani jednou.

„Na druhou stranu, my tu máme kluky jako jsou Jirka Ticháček, David Moravec, nebo Michal Hrádek. Prostě kluky, kteří pravidelně hrají extraligu, takže to teď musí vzít oni. Je mi to velmi líto, David byl velká součást našeho týmu, to nepopírám, ale bohužel tyhle věci k hokeji patří,“ pokrčil rameny trenér. Jistě, nejde se na ztrátu jedince v kolektivním sportu vymlouvat, nicméně tady jde zrovna o jasně nejpodstatnější článek české výpravy.

Turnaj měl Jiříček ovládnout. Obranný talent, jaký tuzemský hokej neměl roky, mohl zaútočit díky výkonům na mistrovství na nejvyšší pozice v nadcházejícím draftu. „Dobře brání díky své fyzické síle. V ofenzivě ukazuje dobré ruce, přehled a tvrdou střelu od modré,“ okomentoval mladíkovi schopnosti pro web The Athletic mládežnický expert Corey Pronman. Mluvilo se o pozici v nejlepší pětce. Mezi ním a Šimonem Nemcem ze Slovenska se měl odehrát na dálku souboj o to, z koho generální manažeři NHL udělají nejvýše draftovaného obránce.

Jiříček k této pozornosti směřoval dlouhodobě, hraje pravidelně extraligu, vyzkoušel si bitvy v seniorské reprezentaci. „Nevyužít takový talent by byl hřích,“ řekl trenér Áčka Filip Pešán v listopadu před turnajem Karjala. V juniorském výběru se stal asistentem kapitána Jana Myšáka, a to i přesto, že na šampionát bude moci odjet i příští rok. Zkrátka klíčový hráč, opora pro ostatní.

„Je to výborný obránce, ale je nás tu spousta výborných kluků. Musíme ho nahradit a hrát tady pro něj,“ shrnul současnou situaci forvard Pavel Novák. O potřebě nahradit Jiříčka se zmínil jak trenér Mlejnek, tak i Novák se Svozilem. Mezi řádky vyčtete, že očekávání, že by obránce v turnaji mohl pokračovat, nebyla vysoká.

Přitom program party Karla Mlejnka je nemilosrdný. Na dlouhé zkoušení nebude čas, po porážce s Kanadou potřebuje celek náhradu v zadních řadách okamžitě. Tým totiž čeká zápas denně, kolotoč utkání pokračuje v noci z pondělí na úterý s Německem. Do sestavy tak najisto pronikne Jiří Šedivý a na třetí duel bude připraven i Michael Krutil, jemuž vyprší disciplinární trst. „Musíme do zápasu s Německem jít naplno a se sebevědomím. Prostě musíme vyhrát,“ řekl Pavel Novák.

Čeští obránci a jejich počet utkání v extralize:

Stanislav Svozil (Regina): 71

David Jiříček (Plzeň): 67

Michal Hrádek (Pardubice): 66

David Moravec (Mladá Boleslav): 41

Jiří Ticháček (Kladno): 19

Jakub Šedivý (Liberec): 8

Michael Krutil (Rockford): 1

David Špaček (Sherbrooke, QMJHL): 0