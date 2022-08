Dvacítka čeká na medaili z MS 17 let. Další pokus: zvládnutá příprava

David Jiříček v dresu reprezentace do 20 let • profimedia.cz

Klasická témata typu, jak mladí hokejisté trávili Štědrý den, odpadají. Mistrovství světa juniorů zrušil v zimě covid, začíná se od nuly. Česko rozjede základní skupinu v úterý (20.00 na ČT sport) proti Slovensku. Generace se mění, ale národní tým na téhle akci úspěšný nebývá. Do semifinále se dostal za posledních šestnáct let jen jednou. Teď tým chystá trenér Radim Rulík. Česko v generálce porazilo Rakousko 6:3, drtivě ho přestřílelo, jen se dost trápilo v koncovce.

Čekání na aspoň drobnou radost od reprezentační dvacítky na MS trvá už docela dlouho. Důkazem budiž, že většina kádru, který naposledy urval medaili, už nehraje profesionální hokej.

Posledně skončili kariéru Ladislav Šmíd a Roman Polák. Roman Červenka nebo David Krejčí se už automaticky berou za veterány, staré válečníky, kteří porážejí čas. Na bronz z roku 2005 padlo pár kilo prachu.

Problémem pro aktuální českou výpravu byl pozitivní covidový test Davida Jiříčka. Ale defenzivní hvězda se v neděli měla v Kanadě připojit k týmu, začátek mistrovství stihne. Sobotní generálku proti Rakousku si však dala reprezentace bez ní.

Výsledek? Na oko v klidu, 6:3. Jenže poslední dvě trefy národní tým zaznamenal v závěrečných šesti minutách. Celkově měl drtivou střeleckou převahu, jenže výsledek byl dlouho vyrovnaný.

„Soustředili jsme se na systém hry, který fungoval docela slušně. Vůbec nás nerozhodilo, že jsme prohrávali 0:1. Myslím, že jsme zápas zvládli zaslouženě, protože jsme byli lepším týmem. Drželi jsme se víc na puku, měli jsme víc šancí a střel na bránu. V naší třetině se odehrávaly jenom krátké úseky nebo oslabení,“ analyzoval zápas kouč Rulík pro hokej.cz.

O šest českých gólů se podělilo šest různých střelců. Do úterního startu turnaje proti Slovensku národní tým potřebuje koncovku zlepšit. Rakousko je outsiderem vedlejší skupiny, podobnou roli by v té české mělo mít Lotyšsko.

„Mělo by se to lepšit, jakmile se hráči dostanou do zápasového rytmu a kondice. Teď se chtěl každý ukázat v nejlepším světle, takže situace třeba uspíšil nebo vyřešil zbrkle. Chyběl klid, který rozhoduje. Pro nás je ale důležité, že jsme se do šancí dostali,“ přidal kouč.

Slovensku chybí největší esa z posledního draftu, nepřijeli Juraj Slafkovský, Šimon Nemec ani Filip Mešár. Česko si kvůli omluvenkám nebo zraněním škrtlo třináct borců. Právě se Slovenskem by se národní tým měl nejspíš poprat o třetí místo ve skupině, favority jsou Finsko s Kanadou.

Rulík už na kempu v Česku říkal, jak je klíčové, aby se podařilo sehrát speciální týmy a aby hráči chápali systém, věřili mu. V přesilovkách proti Rakousku ještě viděl nedostatky.

„Musí to být rychlejší, přihrávky chodit rychleji. V závěru musí jít z první, musíme vystřelit z voleje... Nebylo to z naší strany pohotové, bylo to pomalé.“

Zápasy na mistrovství světa

Česko-Slovensko (9. srpna, 20.00)

Česko-Finsko (11. srpna, 20.00)

Kanada-Česko (14. srpna, 0.00)

Česko-Lotyšsko (15. srpna, 0.00)

Začátky utkání jsou uvedené v SELČ.