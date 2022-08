Varaďa o pláči po titulu či nabídkách: Hráč pozná, když kouč není férový

Dvakrát na ledě vyhrál mistrovství světa, jednou AHL, extraligu, švýcarskou ligu. Ze střídačky třikrát za sebou dovedl ke zlatu Třinec. Jak to Václav Varaďa, někdejší hokejový buldok, dělá? „Neřekl bych, že je to jenom tím, že jsem štístko,“ hlásí muž s přísným výrazem, jenž s velkými rozhovory šetří. Pro Sport ale promluvil, vypíchnul svoje zásady a postupy, zmínil i to, jak se tým zachoval v případě osobní tragédie Petra Vrány.

V branži má pověst naprostého profesionála, který neponechá nic náhodě. Za vším stojí tvrdá práce. „Nikdy to nebylo tak, že bych jenom vařil z vody,“ hlásí 46letý bývalý útočník, který je aktuálně bez trenérského angažmá, v obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín a iSport Premium. Sám se už během poslední sezony rozhodl, že Oceláře opustí. Pak s nimi završil vítězný hattrick. Václav Varaďa vypráví i o Dominiku Haškovi, s nímž válel v Buffalu, nebo o inspiraci a tajích psychologie, které čerpá od manželky.

Na Instagramu jste nedávno sdílel fotky z dovolené, viděli jste z vody krokodýly. Jaký to byl zážitek?

„Skvělý! Měli jsme privátní loďku, ve které jsme byli sami, takže jsme si to užili.“

Vystrašil krokodýly váš typický přísný výraz?

„To asi ne. (smích) Strach jsem malinko měl, zvlášť když jsme z metru viděli jejich ledové oči. Měl jsem z toho velký respekt, trošku jsem si říkal, hlavně ať na nás nezaútočí. Takže jsme se drželi spíš zpátky.“

Do Miami jste vyrazil i s rodinou velkého kamaráda Patrika Eliáše. S ním se znáte od dětství, že?

„Ano, vybudovali jsme si výborný vztah. V rámci našich kariér v NHL jsme se až tolik nevídali, ale pak jsme začali spolupracovat u mládežnických reprezentací. Je to přesně ten kamarád, s kterým se nemusíte delší dobu vidět, ale stejně si můžete povídat o všem možném.“

Přijde mi, že oba jste v hokeji velcí pedanti. Nebo ne?

„Jsme zvyklí na režim. On ho nejvíc zažil v organizaci New Jersey Devils pod vedením manažera Lou Lamoriella. Tam to bylo hodně striktní, určitě ho to poznamenalo a posunulo do života. I já jsem měl vojenský dril v sobě a věřím, že je to cesta k úspěchu.“

Kde vy jste ho do sebe dostal?

„V začátcích v zámoří, kde jsem byl úplně sám. Bylo to hrozně náročné, stýskalo se mi. Potom v týmu Buffalo Sabres. Dostal jsem do sebe návyky, ze kterých jsem potom těžil. Pro trenérskou práci jsou tyhle prožitky hodně důležité, jsem o tom přesvědčený.“

Od koho jste si nejvíc vzal?

„Každý trenér byl jiný, určitě jsem to vnímal, ale z každého jsem si něco vzal. Někteří se ke mně nechovali hezky, ne pro každého jsem byl oblíbený. Někdo mě naopak respektoval, zlepšoval a snažil se mi neustále pomáhat. I dneska z toho jako trenér čerpám, snažím se vyhodnocovat dané situace ve vedení týmu. Férově, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Co konkrétně máte na mysli?

„Zažil jsem kouče, který měl metodu, které se v angličtině říká single out. Chodil v kabině od jednoho hráče ke druhému, ukazoval na něj prstem a vytýkal: Ty děláš tohle blbě, ty tohle… Takhle bral úplně každého. To je věc, kterou prostě nikdy takhle řešit nebudu.“

Jak si hráč v tu chvíli připadá?

„No hrozně blbě. Sedíte, čekáte, kdy na vás přijde řada, a bojíte se, co na vás trenér vytáhne. Co ho zrovna v emocích a návalu zloby napadne. Potom jsme se tomu jako hráči zasmáli, ale v tu chvíli to příjemný nebylo. Další věcí je míra negace, kterou sdělujete hráčům, když přijdou z ledu na střídačku. Já vím, jaké to je, když jsem něco na ledě zkazil a padnul z toho třeba gól… Sám jsem z toho byl špatný, nepotřeboval jsem to po deseti sekundách slyšet od trenéra, vyčerpaný a v emocích.“

V hokeji nikomu nic neodpustíte. Jaký jste jako táta při výchově dvou dcer, kterým je devět a dvanáct let?

„Určitě od holek vyžaduju, aby dodržovaly určitá pravidla. Mám na mysli základní věci, třeba když se zvednou od stolu, že za sebou zasunou židli. Podle mě je důležité, aby děti měly tohle v sobě zafixované. Každý rodič by na to měl dbát. Nejsem žádný Igor Hnízdo, ale věřím, že děti potřebují vychovat dobře, aby to měly v životě jednodušší.“

Někteří rodiče to dělají naopak. Na děti netlačí, nechávají jim absolutní svobodu a chtějí, aby si na všechno přišly samy.

„To není náš případ, my jim s manželkou na jejich cestě pomáháme.“

Není tajemstvím, že vaše žena je vystudovaná psycholožka. Jak moc vám pomáhá při práci? Konzultujete s ní i věci ohledně hráčské kabiny?

„Je skvělá, komunikujeme spolu neustále, inspiruje mě a pomáhá. Je pravda, že v některých situacích má na danou věc jiný názor, ale věřím, že to je normální, a i to mě posunuje. Chytím se toho. Nebo si naopak nechám svůj pohled. Ne ve všem se shodneme, ale moc si vážím toho, že se mi vždy snaží pomoct. Tak by to v manželství mělo fungovat. Je to vzájemné. I já se jí snažím pomoct, když mi řekne, že ji něco trápí v rámci její praxe. Je to oboustranné. Musím říct, že bez ní a své rodiny bych nebyl tak úspěšný, jako jsem teď.“

Hodně jste díky ní pronikl do psychologie?

„Jasně. Jde o hodnocení hráčů, nastavení celé kabiny, rozdělení rolí. To je pro mě hrozně důležité. Nejde jenom o to, že se role rozdělí, řekne se, že ty budeš střílet góly, ty budeš dělat tohle… Je to o hlubší práci. S hráčem člověk musí neustále mluvit, aby se do toho opravdu komplexně vcítil. Aby prozřel a všechno pochopil. I v tomhle je skvělé, že mám od manželky podporu. Protože někdy jsou situace, kdy hráč si toho na sebe chce vzít víc, než snese. Je třeba to s ním probrat.“

Jak to myslíte?

„Občas se stane, že hráči vědí, že jsou v něčem dobří, ale rádi by dělali ještě něco jiného. Jenže to jim až tolik nejde. To je stejné jako u dětí. Já jim vždycky povídám: Zůstaň u toho, co ti jde, v čem jsi dobrý, na tom pracuj. To druhé se dotáhne časem, vše zlepšíme a vypilujeme, budeme na tom pracovat. Když si toho hráči na sebe neberou najednou moc, líp to zvládnou. Ostatní přijde postupně.“

Jaké máte metody, abyste hráče získal na svoji stranu?

„Samozřejmě musím cítit pomoc i od něj. Nikdy to není jenom o trenérovi. I ten kluk musí chtít, mělo by to vycházet přímo z něj. Zažil jsem spoustu hokejistů, kteří o tom jenom hezky mluví, vždycky trenérovi řeknou to, co chce slyšet. Ale já vnitřně vím, že to v něm není, dělá to jenom na oko… Jenže aby hráč podal maximální výkon, musí být v hlavě správně nastavený a musí tomu věřit. Jde i o charakter člověka. Na tom si hodně při tvorbě týmu zakládám. Nemůžete mít v týmu samé bojovníky nebo kluky, kteří budou jen dávat góly. Je třeba i někdo, kdo je v dobrém slova smyslu hajzlík.“

Určitě není možné, aby vás měli všichni hráči rádi. Co si přejete, aby si o vás mysleli?

„Vůči všem hráčům mám respekt, takže bych chtěl, aby to takhle fungovalo i z jejich strany. Ke všem se chovám férově, cítím a vím, že nejsem křivák. Ti hráči to vidí. Pochopitelně se nemůžu zavděčit všem, speciálně v týmech, které mají silnou škálu charakterů a hluboký kádr. Ale jde o to, že každý v týmu má nějakou roli, a pokud vidím, že ten hráč ji bezezbytku plní, nemám důvod do toho zasahovat. Zajímavé ale je, co se děje, když z té role vypadne.“

Z jakého důvodu?

„Třeba když je zraněný nebo se mu něco stane v rodině, děti jsou nemocné, má hlavu zaměstnanou jinak. Hokeji se nevěnuje tak, jak by měl. Potom záleží, jak k němu přistupuji, jestli ho v krizové chvíli podržím, nebo naopak. Třeba mu řeknu, že dnes hrát nebude, ať si sedne do hlediště a kouká se. Nebo s ním pracuji navíc po tréninku. To jsou věci, které mě hrozně baví. Tahle každodenní práce.“

Psychologické působení na hráče.

„Ano. Já jsem si je přece do týmu vybral. Nejsou tam náhodou. Jsem přesvědčený, že udělají pro tým a úspěch maximum. Na tom si zakládám, takhle je třeba to brát.“

Máte podvědomě blíž k hráčům vašeho typu? Buldokům, kteří se pro mužstvo přetrhnou?

„Mohlo by se zdát, že to takoví kluci mají u mě lehčí. Ale asi spíš naopak. (smích) Mně je tahle jejich hra blízká. Takové typy jsou potřeba. Jak už jsem říkal, každý má svoji roli. Jde o chemii v mužstvu, nemělo by v něm být moc kohoutů. Když se to stane, pak je to zase o kouzlu nás, trenérů, jak do toho zasáhneme a hráče přesvědčíme o jednom cíli – vítězství. Aby každý cítil, že se svým dílem podílí na společné cestě za úspěchem.“

Jaký hráč, kterého jste vedl, se vám nejvíc podobal?

„Můžu jmenovat třeba Tomáše Marcinka z Třince. Každý jsme jiný, ale věřím, že on má v sobě podobné nastavení jako já. Všichni s ním chtějí hrát. Ne, že by mu nějak záviděli, ale vědí, že jim pomůže. Nebo je nějak zlepší. Když už se bavíme o Ocelářích, musím říct, že za těch pět let jsme si se spoustou hráčů vybudovali nadstandardní, výborný vztah. Jsme v kontaktu a pochopitelně je budu sledovat i dál. S tím se pojí i jedna příhoda po posledním titulu.“

Jaká?

„Přímo na ledě za mnou přišel táta jednoho z hráčů, objal mě a říkal: Před pěti lety jsem ti dal svého kluka, a ty jsi mi z něj udělal chlapa a vítěze! To mě neskutečně potěšilo.“

Domi na mě řval, že mě zabije

Když se vrátíme k vám, někdejší spoluhráči vyprávějí, jak jste měl posunutý práh bolesti, vydržel jste neuvěřitelné věci. To jste měl v sobě odmala?

„Nesnášel jsem prohry. Pro vítězství jsem vždycky chtěl udělat maximum. I když jsem věděl, že byl soupeř lepší. Nikdy jsem nic nevzdal. Ať to byl tenis nebo jakýkoliv jiný sport. Cítil jsem, že jsem ve svojí roli dobrý a mužstvu pomůžu.“

Kdekdo se diví, co všechno jste byl schopný schytat.

„Vždycky jsem měl v sobě, že když mě někdo srazil, okamžitě jsem vstal a hrál dál. I když mě to, pochopitelně, hrozně bolelo. Ale chtěl jsem tím ukázat: Podívejte, nic mě nebolí, jdu dál! Nikdy jsem nic nevzdal.“

Máte konkrétní příklad?

„Jednou jsme hráli se Sabres v play off proti Torontu. Nastupoval jsem v checking-line na Matse Sundina, skvělého a obrovského hráče, klíčového lídra. Eliminovali jsme ho, nebyl schopný se prosadit. Už nevěděli, jak na nás, tak vedle něj nasadili Tie Domiho. S hokejkou si moc nerozuměl, byl tam od