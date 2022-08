Pohled na českou dvacítku na MS. Proč se dokázala vyrovnat Finsku?

Čeští junioři se radují z gólu proti Finsku • FOTO: ČTK / AP / Jason Franson

Po dvou zápasech na MS do 20 let má Česko čtyři body. S Finskem padlo po nájezdech 3:4, ale mile potěšilo, jak bitvu s favoritem uchopilo. Nemůžete mluvit o náhodě. Byl to otevřený zápas kočky proti kočce. Tým trenéra Radima Rulíka měl suplovat i podle sázkovek myš, ale vedl si mnohem lépe. Co jeho tým po dvou zápasech zdobí a čím baví? České schopnosti proklepne v sobotu v noci Kanada (0.00)