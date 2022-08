Rusko tepe do MS dvacítek: Nejhorší v historii. Šéf IIHF táhne hokej ke dnu

Další tepání z ruské strany směrem k světovému šampionátu hráčů do 20 let se dalo očekávat. Rusové, kteří cítí stále velkou křivdu z vyloučení ze všech akcí Mezinárodní hokejové federace (IIHF) kvůli válce na Ukrajině, si nedali za cíl pouze dosavadní bídnou diváckou účast, pouští se do celého turnaje v Edmontonu. Ruští novináři berou šampionát jako „neslýchané fiasko“ nejen kvůli přesunutí z ledna na srpen a malému zájmu diváků.

Rovněž jim vadí, že se v Kanadě koná už třetí juniorské mistrovství světa za sebou. Kolébka hokeje je navíc hostitelem šampionátu i v příštím roce, kdy pořadatelství získala na úkor Novosibirsku a Omsku, o čemž rozhodla IIHF. To Rusové nemohou odpustit prezidentovi Lucu Tardifovi. Nový šéf hokejové federace podle Ruska táhne mezinárodní hokej ke dnu. Před Kanaďany měl údajně přimhouřit oči i přes všechny komplikace doprovázející poslední turnaje dvacítek.

„Taková politika nezvýší popularitu našeho milovaného sportu. Tardif je u moci téměř rok, ale na to, aby se Francouz chlubil pozitivními rozhodnutími, je příliš brzy. Pachuť jeho času na trůnu zůstává stejně hořká jako u letošního mistrovství světa,“ tepe sport-express.ru do nástupce Reného Fasela a nynějšího šampionátu v Kanadě, který ruský server rozebírá jako nejhorší turnaj v historii.

Jedním z velkých důvodů malé návštěvnosti má být podle Rusů absence jejich talentů, kteří na předchozích šampionátech na sebe měli přitahovat značnou pozornost. Diváckou účast označují za šokující, až katastrofální. „Prvních šest zápasů turnaje nashromáždilo menší publikum než jedno průměrné utkání KHL,“ stojí na webu championat.com.

Nicméně až děsivě liduprázdné tribuny v Rogers Place, kde normálně hrají Edmonton Oilers domácí zápasy NHL, jsou realitou. Zřejmě každý fanoušek, který si pustil jakékoliv z odehraných duelů juniorských reprezentací, si toho musel všimnout. Do obrovské arény, která během hokejových utkání pojme až 18 500 diváků, momentálně nechodí tisíce lidí, ale spíše stovky.

Na úvodní zápas turnaje mezi Českem a Slovenskem se přišlo podívat pouhých 430 příznivců. Zatím největší návštěva dorazila na duel Kanady se Slováky (11:1), který sledovalo jen 3216 diváků. Zájem není ani o výběr USA, který při dosavadních dvou startech sledovalo v edmontonské hale vždy lehce přes 800 fanoušků. O jak tristní zájem nyní jde, svědčí i průměrná návštěvnost mistrovství světa pořádaných zemí javorového listu v posledních 20 letech, která se pohybovala mezi 6600 do více než 14 000 lidí na utkání.

Počet diváků na odehraných zápasech MSJ 2022 Česko – Slovensko 430

Lotyšsko – Finsko 376

USA – Německo 829

Švédsko – Švýcarsko 453

Lotyšsko - Kanada 2779

Německo – Rakousko 473

Finsko – Česko 530

Slovensko - Kanada 3216

Švýcarsko – USA 836

Příčin nezájmu je bohužel pro vrcholnou juniorskou událost sezony hned několik. Atraktivitě nepřidává už jen odložení mistrovství světa na léto, což mělo za následek, že se na turnaji nepředstaví někteří z nejtalentovanějších hráčů ročníku 2002 či největších hvězd letošního draftu NHL, jako jsou například slovenská jednička Juraj Slafkovský, kanadský pointmaker Shane Wright či již seniorský mistr světa Owen Power. Nejen oni dali přednost přípravě na nový ročník.

Zarážející je bezpochyby také nečekaně čistý led bez reklam a motiv javorových listů na mantinelech pouze s logy dvou sponzorů – švýcarskou hodinářskou firmou Tissot a IIHF app. Další významní partneři kanadského hokeje, jako jsou firmy Tim Horton, Scotiabank či Canadian Tire chybí. Proč? Hlavní sponzoři totiž dali od své podpory ruce pryč, dokud se v Kanadě nevyřeší rozsáhlý skandál kolem údajných sexuálních útoků týkajících se dvou kanadských juniorských reprezentací. Incidenty řeší i tamní parlament, kde by mělo v průběhu září dojít k dalším slyšením.

Absence hlavních sponzorů a kanadských fanoušků, kteří rovněž velice negativně vnímají sexuální skandál, představuje velký problém především pro Hockey Canada. Vždyť pořádání juniorského mistrovství světa a dalších mládežnických turnajů představuje významnou část ročních příjmů kanadského hokeje, které se podle serveru sportsnet.ca odhadují na více jak 100 milionů dolarů.

Pořadatelé šampionátu v Edmontonu dost možná budou muset zaplatit náhrady některým sponzorům, jejichž loga se také neobjevila na mantinelech. Očekává se tak, že turnaj bude pro Kanadu ztrátový, což může výrazně zasáhnout do chodu kanadského hokeje.

Se ztrátami i nízkým zájmem o letní mistrovství světa ale vedení Hockey Canada mělo počítat. Jistou pomoc a šanci na kompenzaci ztrát může pro Kanaďany znamenat pořádání následujícího turnaje v tradičním termínu. Na přelomu prosince a ledna se šampionát uskuteční v Monctonu a Halifaxu, tedy v místě, kde údajně došlo k sexuálnímu napadení členů kanadského juniorského týmu v roce 2003.