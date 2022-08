Jalonen pomáhá v Edmontonu české dvacítce. Co řekl na kritiku Hudlera?

Na jaře dovedl reprezentační áčko k medaili na MS. Teď se Kari Jalonen přesunul do Edmontonu, kde se hraje MS do 20 let. Původně se přijel jen podívat na soustředění národního týmu ve Finsku. Nakonec ale pomáhá českému realizačnímu týmu v roli konzultanta. „Chtěli, abych se zapojil i na mládežnickém turnaji,“ neodmítl pomoc. Sedí na tribuně, sleduje detaily a předává poznatky do kabiny.

Finský kouč, který od jara vede českou reprezentaci, vypadá, že hokeje nemá nikdy dost. Než začaly kempy před seniorským MS, objížděl s Petrem Nedvědem neúnavně extraligu. Seděl v hledišti, snažil se rychle poznat extraligu, české hráče. Do svého notesu drbal mraky poznámek. Neunaví se. Už v tom létá znovu.

Po bronzovém šampionátu ve Finsku je opět v práci. „Jsem v Kanadě hlavně proto, abych viděl, kam směřují nejlepší hráči české hokejové budoucnosti. Na jaře jsem se věnoval budování týmu pro mistrovství světa dospělých a naše mladé hráče jsem tolik nepoznal,“ řekl Jalonen v rozhovoru pro deník Ilta-Sanomat. Často ho vidíte na tribuně v Edmontonu s Jakubem Petrem. Trenér osmnáctky zůstal za mořem po turnaji své kategorie a v roli dalšího pozorovatele rozšířil realizační tým.

Přitom všechno bylo původně nalinkované tak, že na MS juniorů v Edmontonu se Jalonen představí v úplně jiné roli. Měl trénovat repre Finskou dvacítku, tak zněla dohoda. „Podepsal jsem smlouvu a v listopadu se vše zveřejnilo. V té době vůbec nebylo ve hře, že bych zamířil do Česka. Kontaktovali mě až ve chvíli, co prohráli se Švýcarskem osmifinále na olympiádě,“ vysvětloval trenér.

Jalonen pak požádal finský svaz o svolení jednat s českými kolegy. Povolení dostal, nikdo mu nakonec nebránil, aby se posunul k reprezentaci jiné země. Smlouva pro dvacítku se zrušila. Cítíte z něho, jak o práci u české reprezentace stál. „Mluvil jsem o tom s Kimmo Oikarinenem (generální manažer U20), Jukkou Jalonenem (hlavní trenér A reprezentace) a Matem Nurminenem (výkonný ředitel finského hokeje). Velké poděkování patří Finskému svazu ledního hokeje, vše se rychle vyvíjelo až do fáze pohovoru s českou stranou, nakonec mě pro tuhle práci vybrali,“ popisoval své vyvázání ze smlouvy ve Finsku.

„Je to příležitost, která se naskytne jednou za život. Jakmile jsem byl osloven, věděl jsem, že pokud se podaří všechno dotáhnout do konce, rád bych tuhle výzvu přijal,“ přidal, jak ho práce v cizině lákala.

Česko si na jaře užívalo, že reprezentace po dlouhých 10 letech přivezla z velké akce medaili. Bronz z Tampere způsobil malou euforii. Našli se ale i kritici práce finského experta. Proti Jalonenovi vystoupil v rozhovoru pro deník Sport například bývalý útočník Jiří Hudler.

„Nedal tomu nic. Vůbec ne. Nezlobte se na mě, ale ne. Prohráli jsme s Rakušany, dvě třetiny jsme byli horší s Lotyši i Nory, padli jsme jednoznačně se Švédy, jednoznačně s Finy a od Kanady jsme schytali obrovský debakl. A na mistrovství nehráli Rusáci. Ptám se, co tomu Jalonen dal?“ píchnul do kouče.

Pohled bývalé české hvězdy se dostal i do Finska. „Tohle slyším poprvé,“ reagoval Jalonen. „Každý má ale právo na svůj vlastní názor, Jiří Hudler byl špičkový hráč, který prožil skvělou kariéru v NHL. Jeden by jen doufal, že hokejisté jako on budou pomáhat českému hokeji,“ doplnil.

Sám chce pro český hokej pracovat víc než jen jako kouč áčka. Proto se byl i podívat na soustředění dvacítky ve Vierumäki před MS. „Ano, vyrazil jsem tam, probrali jsme pár věcí o hře, trenéry zajímal můj názor. Chtěli, abych se i zapojil do mládežnického turnaje, a tak jsem tady v Edmontonu,“ suše konstatoval. Změnit plány nebylo problém. Jde přeci o hokej.

A nastínil vizi, která je běžná právě ve Finsku: „Máme představu, že by reprezentační áčko, národní tým U20 a národní tým U18 měly více spolupracovat, víc se propojit a definovat, jakou hru chceme hrát.“

Jalonen ocenil, že Finsko chrlí poslední dobou spoustu talentů. Teď by rád pomohl svým pohledem Česku. „Když jsem podepsal smlouvu, chtěli, abych se podílel na vývoji českého hokeje. Výchova mladých hráčů poněkud stagnuje. Myslím, že můžeme najít důvod, proč se tam situace zhoršila,“ dodal.

Pátrání už začalo. Jalonen z tribuny v Edmontonu viděl výkon českého týmu proti finské dvacítce a musel se mu zamlouvat. Tým Radima Rulíka zvládl utkání velmi dobře takticky, byť nakonec prohrál na nájezdy 3:4. Ale stylem boje se české představení hodně podobalo tomu, co má Jalonen rád. Hlavní je disciplína při bránění a systém.

Na tolik let podepsal smlouvu s českou reprezentací Kari Jalonen. Měl by ji vést minimálně do MS v roce 2024 v Praze