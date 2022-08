Největší síla českého týmu? Parta, systém, soudržnost, říká Jiříček

Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 se klíčový obránce David Jiříček k českému týmu na mistrovství světa do 20 let v Edmontonu připojil později, ale hned naskočil na led. Čtyři body z úvodních bitev se Slovenskem (5:4) a Finskem (3:4 sn) bere. „Jsme dobrá parta, soudržnost by měla být naše největší síla. K tomu systém a bojovnost. Všechny tyhle aspekty budeme potřebovat i dál.“

Jak jste se srovnával s nástupem na poslední chvíli?

„Nebylo to jednoduché, musel jsem se trochu srovnat s časem, ale teď už to je v pohodě. A náš vstup do turnaje? Musím říct, že i výhra s Finy byla blízko, ale musíme se z toho oklepat a jít dál.“

Jak jste nemoc zvládl? Nebo šlo o falešný test? Jak jste se cítil?

„Cítil jsem se fyzicky dobře, jenom jsem neměl tréninkovou zátěž a nebyl jsem na ledě. To byl největší problém.“

Hned jste věděl, že naskočíte už do prvního zápasu?

„Jo, jsem tady od toho, abych hrál hokej. Nebylo se na co šetřit.“

Asistent trenéra Jiří Kalous ocenil soudržnost týmu. Vnímáte to podobně?

„Jsem rád, že takhle působíme a můžeme se i díky tomu vrátit do zápasu z nepříznivého stavu. To je pro nás velice důležité. Jo, myslím, že jsme dobrá parta. Naše největší síla je právě ta soudržnost. K tomu systém a bojovnost. Všechny tyhle aspekty budeme potřebovat i dál.“

Na čem bude třeba zapracovat? Co je potřeba zlepšit?

„Přesilovky. Já tu nebyl, nemohli jsme je trénovat, takže zlepšit musíme přesilovky a oslabení. To znamená, že musíme zlepšit práci speciálních týmů.“

Plus udržet disciplínu, je to tak? Slováci dávali góly právě v přesilovkách...

„Ano, na těchto turnajích jsou to rozhodující momenty. Ostatní speciální týmy jsou skvěle připravené, rozhodují právě tyto maličkosti.“

Čeká vás Kanada, který z jejích hráčů vás vyloženě zaujal? Na koho se zaměříte?

„Samozřejmě Connor Bedard. Měl by být jednička draftu. Když jsem ho viděl hrát s McTavishem! Jak si rozumí a co předvádí, to je prostě nejlepší hokej na světě. Ale z Kanady se musíme zaměřit úplně na všechny. Je to nejlepší tým na světě, my se ale hlavně musíme zaměřit na svoji hru.“

V ochozech není moc diváků, nepřekvapilo vás to?

„Myslím si trošku, že diváky přešla chuť. Je to tady poněkolikáté a trošku to lidi omrzí. Škoda, že šampionát není někde jinde, ale musíme se s tím popasovat.“