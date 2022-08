ONLINE: Česko - Lotyšsko. Dvacítka zakončí skupinu, potvrdí postup?

Po jasné porážce 1:5 s favorizovanou Kanadou mají před sebou poslední duel v základní skupině A. V něm čeští hokejisté do dvaceti let vyzvou na mistrovství světa v Edmontonu Lotyšsko. Bez ohledu na výsledek zápasu mezi Slovenskem a Kanadou (od 20:00) potřebují svěřenci trenéra Radima Rulíka k absolutní jistotě postupu do čtvrtfinále aspoň bod. Potvrdí roli favorita? Utkání v noci z neděle na pondělí sledujte ONLINE na webu iSport.cz, začátek je v 0:00!