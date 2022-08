Návod, jak porazit USA: Efektivita a dobře vybrat brankáře. Na koho pozor?

Hokejisté USA do 20 let vyzvou Českou ve čtvrtfinále šampionátu v Edmontonu • ČTK / AP / Jason Franson

Hokejisté USA do 20 let vyzvou Českou ve čtvrtfinále šampionátu v Edmontonu • ČTK / AP / Jason Franson

Mapa hokejového světa je nalajnovaná jasně. Zítra ráno v 04.30 nastoupí Česko ve čtvrtfinále MS do 20 let proti USA. Aby tým kouče Radima Rulíka uspěl? Musel by šokovat. Hráči se mění, každý rok přijíždějí na juniorský šampionát jiní borci. Ale rozdíl mezi Američany a Čechy je vidět dlouhodobě. Poslední výhra národního týmu se datuje k prosinci 2011. Videoanalytik a skill coach Jakub Peslar pro deník Sport a iSport.cz rozebral, kudy vede cesta k překvapení.