Hadamczik k MS U20: Rulík je přímý, líbí se mi. Výkon s USA nebyl náhoda

Česká dvacítka si v pátek od 22.00 zahraje s Kanadou o finále MS. Zkusí další zázrak, navázat na čtvrtfinále, kde šokovala svět a poslala balit Spojené státy (4:2). „Ano, je to další obrovský favorit na cestě. Ale i ten může klopýtnout, jednoho velkého soupeře jsme porazili, tak uvidíme, co přijde dál,“ potěšil výsledek i prezidenta svazu Aloise Hadamczika. Dává velký kredit trenérskému štábu.

Hadamczik navštívil přípravu dvacítky před šampionátem v Brně, s trenéry zůstal v kontaktu i dál. „Píšeme si po každém zápase. Jsem přesvědčen, že tenhle výsledek je výbornou prací Rulíka, Židlického a Kalouse. Dali tým dohromady po porážce s Lotyšskem, dalším faktorem je práce hráčů,“ těšil ho postup do semifinále.

Pokud národní tým v Edmontonu teď ještě aspoň jednou vyhraje, přestane být šéf svazu posledním trenérem, který přivezl ze šampionátu medaili. Už roky tuhle větu může říkat. Prý by mu vůbec nevadilo, kdyby přestala platit: „Nemám na to žádnou licenci, je přeci správné, aby se taková věc stala zase a já už poslední nebyl. Je spíš ostuda, že dvacítka od roku 2005 nemá medaili, je to ukázka, jak s mládeží pracujeme. Budu jedině rád, když přestanu být tím posledním. Pro mě je odměna, jestli tu medaili uhraje někdo jiný, všem to moc přeju.“

Cítíte z něj, jak hodně uznává práci Radima Rulíka: „Je přímý trenér, který si nebere servítky. Je korektní a přísný, mně se takoví trenéři líbí.“ Po čtvrtfinále se mu taky hned ozval: „Ano, Radimovi jsem napsal nějakou zprávu, poděkoval mi. A odepsal, že ten zápas byl práce celého týmu a trenérů.“

Hadamzcik hlavně vyzdvihl, jak se hráči zvedli oproti poslednímu duelu ve skupině s Lotyšskem, kdy nečekaně prohráli: „Každý má dnes dobrý pohyb, vám když nevyjde pár šancí, gólman soupeře chytá, může se takový výsledek stát. Pro mě je směrodatné, že Radim Rulík vytvořil přirozený tlak. Proti USA to nebyl náhodný zápas. Když si vezmete počet střel, způsob, jak náš tým hrál, šlo o výborný zápas. Kluci hráli výborně, když má soupeř 50 střel, nastřelí čtyři tyče a vy vyhrajete, je to náhoda. Ale tohle náhoda nebyla.“

Osobně prý vůbec neměl problém s tvrdým výrokem Radima Rulíka o tom, že byl před MS vyloženě zděšený, když si přečetl řeči o medaili. „Ten jeho výrok je taky určitá psychologie, věděl, proč to řekl. Když vidím, kolik mladých hráčů do Kanady vzal a kolik jich bude moci hrát na dalším MS o Vánocích? Neskákal dopředu, nedělal velká gesta. Teď těm klukům držíme všichni palce, aby to uhráli i v pátek.“

O individualitách nemluvil, každopádně kapitán Jan Myšák ho ale nadchnul tím, jak v týmu působí jako lídr: „Má hodně zkušeností, je správné, že to vrací týmu zpátky jak morálně, tak herně.“