Skaut NHL chválí Suchánka, senzace jako s „Rusáky“: Od Bednáře čekali víc

Vyřadit Američany, to byla senzace, co říkáte?

„Překvapení to je, samozřejmě. První třetinu jsme ustáli, to bývá klasika jako kdysi proti Rusákům třicet let dozadu. Pokud to ustojíte, jde pak možná něco udělat. Povedlo se, i díky tomu, že náš brankář byl výborný a jejich to měl úplně obráceně. Dalo se s nimi najednou hrát. Třetí gól, který Američan dostal, byl hodně blbý. I ten druhý. Tečovaný puk, šel trošku do strany. To rozhodlo, Američané kvůli tomu úplně přestali hrát.“