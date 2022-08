Sen o medaili je pryč. Česko se rozmlátilo o švédskou zeď v bráně

Čeští junioři se radují z gólu do branky USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále • ČTK / AP / JASON FRANSON

Boj o bronz na MS do 20 let mezi Českem a Švédskem • ČTK / AP / JASON FRANSON

Žádná medaile domů nakonec nepoletí. Česko na MS do 20 let zápas o bronz se Švéskem prohrálo 1:3. Na pohled chyběl kousek, drobnost, pak se se soupeřem ještě tahat dál, třeba do prodloužení. Jenže Jiří Kulich a spol. se rozbili hlavně na švédské zdi v bráně. Jesper Wallstedt je nejlepším brankářem šampionátu. Klidem severského medvěda potvrdil proč, co na něj přes kvalitní defenzivu prošlo, většinou měl.

Žlutý kroužek se na ledě objímal, jásal, že odjede do Švédska s bronzem. Český kapitán Jan Myšák seděl na lavičce. Sám. Nikdo kolem něj. Zíral před sebe. Jeho tým dokázal dotáhnout do prodloužení zápas s finalistou MS s Finskem, ve čtvrtfinále poslal domů Spojené státy. Pak to chtělo vyhrát aspoň jeden ze dvou dalších zápasů, což se nepovedlo. Tohle bolelo.

Semifinále s Kanadou vypadalo jednoznačně. Ale Švédsko? Těsná bitva, přetahovaná o bronz. Jen český soupeř výborně bránil těsný náskok. Dobře si byl vědom, kdo stojí vzadu, nebo můžete i říct co. Jesper Wallstedt je monstrum, žrout puků. Vypadá, že mu je minimálně 25 let, Švédsku v něm roste eso. Národní tým celkem napálil dvě tyče, ale na smůlu nadávat moc nemůže, za Tomášem Suchánkem zvonily na začátku taky.

Pořád platí, že Alois Hadamczik je posledním trenérem, který českou dvacítku dovedl k medaili. Nic se nemění, bronz z roku 2005 zůstane v české skříni jako ten poslední. Od té doby bere Česko druhé čtvrté místo. V roce 2018 české mladíky spláchl výběr USA 9:3, jasná práce. Teď to bylo jiné, Michal Gut srovnal na 1:1, jenže pak soupeř dal rychle na 2:1 a výsledek platil až téměř do konce, chyběl jeden gól. Možnosti při třech přesilovkách v poslední části byly. Tři a půl minuty do konce rozhodl o švédské radosti Linus Sjodin.

Jako kdyby teď Česko trochu dojelo na to, jak většinu turnaje vepředu věřilo výhradně první formaci. Teď Myšák s Kulichem působili zataveně, švédská defenziva si navíc nejnebezpečnějších útočníků hleděla velmi dobře, nedala jim místo. Hlavní hvězdy se nemohly ani nadechnout, natož si vytvořit tlak, zmáčknout soka.

Jediný český gól vstřelil Michal Gut po odrazu od nohy. Celkově byl problém se nějak uhnízdit blízko Wallstedta. Když na něj mířily střely od mantinelu, z dálky, bez clony, talent Minnesoty všechno měl. Jednou při oslabení dokonce vyklepal z výstroje puk a rychle ho hodil holí ven z pásma, byl ve velké pohodě.

Nemůžete skuhrat, že by Česko nemělo rychlost, nasazení nebo systém. Ne, s nejlepšími (kromě Kanady) dokázalo hrát vyrovnaný hokej. Jenže scházela mu kvalita v koncovce. Mít jen jednu rozdílovou formaci nestačilo.