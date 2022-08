Senzace už znovu ne... Chyběl větší šmrnc, ale nikdo to nevzdal, hlásí Češi

Podruhé na letošním mistrovství světa do 20 let nastoupili čeští hokejisté proti domácí Kanadě a podruhé dostal pět gólů. V prvním zápase ve skupině (1:5) čelili čeští hokejisté střelecké převaze, semifinálový duel (2:5) byl v tomto ohledu o poznání vyrovnanější. „Ještě nám tam chyběl takový šmrnc, jaký jsme měli proti Americe,“ připomněl obránce Tomáš Hamara senzační čtvrtfinálovou výhru proti favoritovi.

Na postup do boje o zlato to nestačilo. Ale útočník Martin Ryšavý přesto ocenil výkon týmu a věří, že úspěch přijde v dnešním utkání o bronz se Švédy. „Hráli jsme proti silnému soupeři, ale žádný z nás to nevzdal. Odvedli jsme maximum,“ prohlásil po utkání.

V počtu střel Češi s Kanaďany drželi krok, skóre se ale zastavilo na stavu 5:2 pro domácí. „Stáli jsme proti lepšímu mužstvu, které je více vyspělé a přehrálo nás,“ uznal Ryšavý kvalitu soupeře. „Pokazili jsme si to vyloučeními. Ve dvou oslabeních jsme dostali dva góly. Ale i to k hokeji patří,“ dodal.

Začátek zápasu provázelo obrovské tempo. A to hrálo do karet víc domácím. „Vedli 2:0 a to byl přesně jejich plán, chtěli první třetinu vyhrát. Kdyby se nám podařilo ji odehrát bez branek, tak bychom byli daleko víc ve hře,“ pronesl trenér Radim Rulík.

Na začátku druhé dvacetiminutovky český tým hýřil aktivitou a chvílemi se zdálo, že může semifinále zdramatizovat.

„Prohrávali jsme 0:2, řekli jsme si, že můžeme jen získat,“ přiblížil Ryšavý. Češi druhou třetinu dokonce na střely vyhráli 16:11, góly však dávali jen domácí.

A na zvrat už pak bylo pozdě. Přesto to podle Rulíka tým ještě zkusil. Český tým pak sice díky Myšákovi s Jiříčkem vyhrál aspoň třetí část, ale ztrátu už nedotáhl.

„Ve třetí třetině jsme korigovali na 2:4, zariskovali jsme, dali jsme znovu první lajnu do útočného pásma a dostala na 5:2, ale předtím zase dala dva góly. Šli jsme do toho prostě s tím, že kdybychom dali kontaktní gól na 3:4, tak by bylo zaděláno na drama.“

Podle Ryšavého se Češi nemají za co stydět. „I kvalitním Finům dala Kanada pět gólů,“ připomněl.

Český tým se hned po návratu do kabiny začal chystat na zápas o bronz. Jak po fyzické, tak i po psychické stránce. „Každý ví, co potřebuje. Někdo se projede na kole, někdo se protáhne. Je potřeba udělat všechno na maximum, připravit se co nejlépe, abychom v sobotu vyhráli,“ shrnul Ryšavý.