Jeden útok, Jiříček po covidu i věk. Proč Češi jedou z MS bez medaile

Jiříček a covid

Víte, jaký David Jiříček dovede být. Rád se nabízí na nahrávku, vyletí dopředu, obejde protihráče. Vyžívá se v tom, když ho může trefit. K takovému hokeji občas patří i chyby, jen je pozitivní věci ukamenují většinou. Na MS to ale nebyl on. Dominantní byl jen v prvním zápase proti Slovensku, jinak jako kdyby se i trochu rval se sebou. Má to logiku, v prosinci na dvacítkách si vážně zranil koleno, pak se ale nachystal na dospělé MS. Teď měl jet jako hlavní hvězda na turnaj do Kanady, jenže měl pozitivní test na covid, dorazil až těsně před startem akce. Objektivně, tohle vám formu opravdu nevyladí.