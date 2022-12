Tahouni týmů na MS dvacítek: nový McDavid, třetí bratr i český snajpr

Video se připravuje ... Mistrovství světa hráčů do dvaceti let je po čtyřech měsících zpátky. Nyní už ale v tradičním termínu, kdy se u televize zobe vánoční cukroví. Česká dvacítka fanoušky namlsala už v srpnu, kdy vybojovala čtvrté místo. Kdo ale může tahat za nitky na celém šampionátu? Web iSport.cz přináší výčet potenciálních hvězd a tahounů jednotlivých týmů. Nechybí možný nástupce Connora McDavida, český kat, který gólově započal prohru v zápase o bronz, nebo pokračovatel amerického rodu, už jako třetí bratr v pořadí na MSJ a před branami NHL.

Joakim Kemell (Finsko) Narozen: 27. 4. 2004

Draft: v prvním kole jako 17. Nashvillem Predators (2022)

Klub: JYP Jyväskylä Tým ze země tisíců jezer bude jako každý rok patřit do okruhu favoritů turnaje, byť se nějaká top hvězdička hledá složitě. Hodně se skloňuje jméno Brada Lamberta, ale jeho čísla na klubové i reprezentační úrovni nejsou žádný zázrak. Nabízeli se také bek Topias Vilen nebo spoluhráč bratří Kovařčíků a Libora Zábranského z Jukuritu Niko Huuhtanen... Volba však padla na 18letý megatalent z Jyväskylä. Joakim Kemell je prototypem kanonýra. Když loni v létě hrál na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi pro talentované hráče do osmnácti let, mnohé převyšoval. Taky si na turnaji připsal v průměru gól na zápas. Letos v létě si už zahrál i na přesunutém MS do 20 let a v devíti zápasech posbíral 12 bodů (4+8). V minulé sezoně ve finské lize za svůj domovský klub JYP vstřelil 15 gólů ve 39 zápasech, přitom nepatřil do první ani druhé formace. Kemell má zkrátka čich na góly, a jelikož se Nashville v NHL na střílení gólů docela natrápí, určitě už vedení Predators pilně sleduje Kemellovy pokroky, slovutná soutěž by jej neměla minout. Pravý křídelník navíc bude moci nastoupit i na MS do 20 let příští rok. Joakim Kemell (uprostřed) se raduje z gólu • Foto ČTK / AP / Darren Calabrese

Attilio Biasca (Švýcarsko) Narozen: 18. 3. 2003

Draft: -

Klub: Halifax Mooseheads (QMJHL) Jednoznačně by si zasloužil svou místenku i obránce Liam Bichsel, osmnáctka letošního draftu. Možná trochu proti proudu půjdeme v případě centra Attilia Biascy. Čeká jej třetí MS do 20 let, na tom prvním spíš nasával atmosféru, v létě si pak připsal 4 góly v 6 zápasech a už třetí rok se zdokonaluje v zámoří. Závěrečná příprava před turnajem mu sedla. Byl ústavní postavou Švýcarů při výhře nad Českem i Švédskem. Helvétský kříž je poněkud podceňován. Hlásá se, že Švýcarsko v posledních letech nemá extra silné juniory. Zajímavostí je, že byť Biasca hraje solidně v QMJHL a na MS dvacítek jede už potřetí, tak nebyl draftován jako jediný v této společnosti, kterou vám představujeme. Zámořští skauti mládence z Zugu prostě přehlížejí, ale my takovou chybu neuděláme. Biasca navíc nemusí být jen tahounem dopředu, má nadstandardní obranné schopnosti a není líný na krok směrem dozadu, což Švýcaři budou asi na šampionátu potřebovat. Ne nadarmo by měl nosit na dresu kapitánské céčko. Dostal přednost před Bichselem i Canonicou. Nechybělo málo a Biasca si zahrál na domácím stadionu. Jenže v Halifaxu, kde sídlí jeho klub, se hraje „česká” skupina A. Attilio Biasca v akci • Foto ČTK / AP / Ron Ward

Sandis Vilmanis (Lotyšsko) Narozen: 23. 1. 2004

Draft: v pátém kole jako 157. Floridou Panthers (2022)

Klub: Sarnia Sting (OHL) Není radno podceňovat tuto generaci Lotyšů. Letos se hned trojice vyvolených prosadila na draftované pozice do NHL. Řeknete si, že je to nic, ale pro malou zemi se jednalo o velkou událost. Tři Lotyši se totiž naposledy dostali na draft v jednom ročníku před sedmi lety. Tamní hokejisté navíc dozrávají jaksi později. Pobaltský tým samozřejmě bude outsiderem skupiny B, ale už na tom letním MS porazil Čechy, vzal bod Slovákům a notně potrápil ve čtvrtfinále Švédy. Jádro mužstva zůstalo stejné. Vilmanis dostal přednost, protože už nabírá zkušenosti v zámořské juniorské OHL a je to nesmírně technický typ útočníka. Předtím ukazoval svůj um také ve švédském týmu Luleä, kde se neztratil. Proti klukům o dva, tři roky starším sbíral v průměru téměř bod a půl na zápas. Díky svému narození v lednu může reprezentovat i na příštích dvacítkách, ale to je daleko. Teď by měl společně s Fenenkem, Locmelisem, Dukursem či Veinbergsem táhnout Lotyše alespoň za tak sympatickými výkony, jaké národní mužstvo předvádělo v srpnu v Edmontonu. Sandis Vilmanis v dresu lotyšské reprezentace • Foto profimedia.cz

Luke Hughes (USA) Narozen: 9. 9. 2003

Draft: v prvním kole jako 4. New Jersey Devils (2021)

Klub: Michigan Volwerines (NCAA) Že zrovna mezi Američany vyhraje obránce? Jasně, dotáhnout USA k titulu jsou připraveni Logan Cooley, Cutter Gauthier a další, kteří by měli být před brankou soupeřů určitě více vidět než Luke Hughes, ale tady je řeč o bekovi, kterému v budoucnu může patřit NHL. Vždyť v nejslavnější lize světa už válejí jeho bratři. Quinn je podobný typ jako brácha Luke, taky září jako bek za Vancouver. Prostřední Jack se vydal do útoku a těší fanoušky New Jersey, kde by se právě v budoucnu s Lukem měli potkat v jednom týmu. Vzdálenější budoucnost má tedy nejmladší z klanu Hughesových nalajnovanou. Co ale blížící se MS? USA si chtějí jet pro titul, to je bez debat. Hughes se zatím zdokonaluje na michiganské univerzitě, jak je to americkému systému blízké. Přitom už je ale v mnoha ohledech hotovým hráčem. Je skvělý na kotouči, dokáže přečíslit soupeře v útočném pásmu a skvělými pasy otevírá prostor pro útočníky. Potřeboval by maximálně ještě trochu zesílit, ale to spíše k výzvám v NHL, na MS dvacítek by neměl mít žádný problém.Asi bude bekem číslo jedna prakticky pro všechny situace a lídrem v kabině. Byl totiž zvolen pro tento šampionát americkým kapitánem. Luke Hughes • Foto Instagram Lukea Hughese

Filip Mešár (Slovensko) Narozen: 3. 1. 2004

Draft: v prvním kole jako 26. Montrealem Canadiens (2022)

Klub: Kitchener Rangers (OHL) Mešár je součástí historického draftu 2022 pro slovenské barvy. Zůstal poněkud v ústraní po absolutním vítězství Juraje Slafkovského a Šimona Nemce, kteří skončili na prvních dvou místech. Mešár má všechny potřebné předpoklady, aby u něj vstupenka do NHL byla jen otázkou času. Slovensko v poslední době těží z výborných mladíků. Slafkovský sice chybí, ale Nemec bude reprezentovat a jistě mohl jako dvojka letošního draftu být ve výčtu on. Zvolili jsme ale útočníka, protože ofenziva je hlavní silou současné slovenské dvacítky. Mešár je skvělý bruslař, který stejně dobře dokáže pálit i góly připravovat. K úplnému ideálu mu chybí výška, ale i se 178 centimetry lze udělat velkolepou kariéru. Mešár na sebe mezi útočníky poutá na slovenské straně nejvíce pozornosti, i když je tady další megatalent Dalibor Dvorský, který jako ročník 2005 teprve na draft čeká. Pak také Honzek, Sýkora nebo Petrovský. Mešár má ale nejvíce zkušeností a bude jednoznačně motivován, protože dosud na MS dvacítek odehrál čtyři zápasy překvapivě bez zisku jediného kanadského bodu. Filipa Mešára si vybral Montreal • Foto Instagram Filipa Mešára

Connor Bedard (Kanada) Narozen: 17. 7. 2005

Draft: 2023

Klub: Regina Pats (WHL) Určitě jste o něm už slyšeli. Šikula, který se jednou může rovnat svému jmenovci McDavidovi, oplývá rovněž nadpozemskou rychlostí a hokejem se baví. V jeho podání vypadá ovládání puku jako naprostá rutina, kterou zvládne každý. Jedná se zcela bez nadsázky o generační supertalent. Taková hvězdička se rodí jednou za pět let a možná ani to ne. Těžko říct, co by se muselo stát, aby mu někdo vyfoukl první místo na draftu 2023. Snad jen vážné zranění. Loni už vyhrál světový šampionát do 18 let, v létě přidal další zlatý korálek už jako dvacítkář. Javorové listy jsou znovu zbarveny do těch nejjasnějších barev budoucích hvězd, ale ani Wright, Fantilli, Zellweger, Stankoven nebo Del Mastro nemohou být v tomto výčtu před rodákem z North Vancouveru. Connor Bedard • Foto Profimedia.cz

Haakon Hänelt (Německo) Narozen: 1. 6. 2003

Draft: v pátém kole jako 151. Washingtonem Capitals (2021)

Klub: Gatineau Olympiques (QMJHL) Od největší hvězdy Bedarda zase zpátky na zem. Německo prožívá zase o něco chudší období na hokejové talenty. Žně a potenciál kolem dřívější generace Stützleho, Peterky, Seidera a spol. tento výběr, který se představí v Halifaxu, rozhodně nemůže naplnit. Lídr, jenž by byl vidět i v celkovém kontextu turnaje, se hledá na německé straně těžko. Možná by to mohl být Julian Lutz, ale to spíše až za rok. Obránce Hänelt je už druhým rokem v zámoří, v sedmnácti se procpal do prvního týmu Eisbären Berlín. To nejsou zanedbatelné milníky a Hänelt by měl jistojistě platit na šampionátu za dirigenta německé defenzivy. Haakon Hänelt patří mezi opory Německa • Foto profimedia.cz

Vinzenz Rohrer (Rakousko) Narozen: 9. 9. 2004

Draft: ve třetím kole jako 75. Montrealem Canadiens (2022)

Klub: Ottawa 67s Na draftu si jej vybrali Canadiens, takže je na jedné lodi se slovenským duem Slafkovský-Mešár. Rohrerovy přednosti jsou rychlost a šikovné ruce, kdy i z bezprostřední blízkosti dokáže brankáře solidně vymíchat. Má určitě potenciál nést jako další hráč rakouský prapor v NHL, ale jestli bude zásadně vidět na tomto turnaji? Jako Rakušan to na dvacítkách máte těžké, protože kvalita ve vašem týmu je o hodně níže než ve zbytku startujících. I letos je Rakousko outsiderem skupiny A. Marco Rossi už nemůže startovat na MSJ a mimo hru je také Marco Kasper. Právě Kasper by jinak byl největší hvězdou rakouského výběru, ale při jeho absenci by hlavní ofenzivní úkoly měly připadnout na Rohrera. Základním cílem bude, aby Rohrer udržel Rakušany v elitní skupině MS do 20 let. Vinzenza Rohrera si vybral Montreal • Foto profimedia.cz

Fabian Lysell (Švédsko) Narozen: 19. 1. 2003

Draft: v prvním kole jako 21. Bostonem Bruins (2021)

Klub: Providence Bruins (AHL) Nejstarší hráč našeho výčtu. Lysellovi vychází účast na tomto turnaji doslova o několik dní, takže byl vybrán i pro své jednoznačné zkušenosti. Neustále se zlepšuje. Před dvěma lety nakoukl do nejvyšší švédské ligy v dresu Luleä, potom rok válčil v kanadské WHL a letos? Dostává takřka výhradně prostor na farmě Bostonu v Providence. To už je jen krůček do šatny mezi Pastrňáka a spol. Sám Lysell prožije druhé a poslední MS dvacítek. V létě slavil třetí místo, když v boji o bronz dal gól českému týmu. Jeho předností je ovládání puku i v té nejvyšší rychlosti, zároveň je dostatečně gólový. Právě kolem něj by se měli točit spoluhráči o rok mladší. Přece jen se zdá, že ročník 2004 je ve Švédsku o něco talentovanější, ale Lysell je výjimkou potvrzující pravidlo. Bude takovým taťkou dalších švédských tahounů jako by měli být Lekkerimäki, Öhgren, Bystedt nebo Rosen. Fabian Lysell patří mezi hvězdy Švédska • Foto profimedia.cz