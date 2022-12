Co ukázali Češi při kanonádě: blbosti na nule, lajna obrů, znovu Suchánek

Aleš Čech (třetí zleva) se raduje se spoluhráči z gólu v zápase proti Rakousku • FOTO: Profimedia.cz Jestli vstáváte na české noční zápasy při MS do 20 let, můžete si gratulovat. Nad ránem chodíte do postele s euforickými pocity. Dvě vystoupení tým Radima Rulíka zvládl, dvakrát vyhrál. Nejdřív šokoval Kanadu, napodruhé zničil Rakousko 9:0. Tady nabízíme klíčové detaily, které vedly ke kanonádě. Další velká zkouška na národní tým čeká ve čtvrtek, od 19:30 nastoupí proti Švédsku.

Žádné Michigany Když víte, že máte daleko větší dovednosti, někdy to svádí k určité formě podcenění. Vzpomenete si, jak Kanada nastoupila na český tým? Jako kdyby velké hvězdy uzavřely v kabině sázku, kdo vstřelí gól „na Michigan“. Dvakrát se Kanaďané pokoušeli hodit puk na čepeli za českého brankáře zpoza branky. Blbnout přestali, když jim bitva začala ujíždět. Česko proti Rakousku ukázalo maximální koncentraci, podobné kravinky nezkoušelo ani jednou. Dupalo, chtělo nasázet co nejvíc gólů. Výborný přístup! Mladí Češi slaví na MS dvacítek triumf nad Rakouskem • Foto ČTK / AP / Darren Calabrese

Suchánek znovu v bráně Ani u dospělé reprezentace moc často nevidíte, že by Česko mělo v bráně jasnou jedničku. Je pravidlo, že když hrajete dva dny po sobě, brankáře protočíte. I když měl Tomáš Suchánek v nohách i rukách těžký zápas s Kanadou, do akce šel i proti Rakousku. Kdy jindy přitom nasadit do akce dvojku, než proti nejslabšímu týmu skupiny? Přesto takový tah trenéři neudělali. Dali tím i týmu signál, jak vážně je třeba k zápasu přistoupit. Utkání vůbec o Suchánkovi teď nebylo, víc práce měl jen v závěru. Ale patrně i tenhle střípek přispěl k tomu, jak Česko makalo. Suchánek navíc už třetí asistencí na dvacítkách v kariéře vytvořil nový rekord.

Druhá třetina Vyspělé týmy dovedou využít druhou třetinu, tam jsou nejsilnější, když narazí na horšího soka. Jen potřebujete pořád hodně bruslit a hlavně nepřetahovat střídání. V čem spočívá kouzlo? Při zmenšeném středním pásmu totiž můžete při vašem tlaku pohodlně střídat přímo do útočné třetiny. Držíte puk, kroužíte, kombinujete, vyměníte hráče, zatímco druhá parta se plazí po ledě. Česku se tohle povedlo třeba před šestým gólem, z ohromného tlaku totiž vyústilo rakouské vyloučení. Přesilovku následně národní tým využil.

Střelec Kulich Vždycky je dobře, když jsou klíčové osobnosti vidět. Platí to pro každý reprezentační turnaj. Pozor, nezaměňujte s tím, že akce tahají samy a chtějí být výš než ostatní, to je špatně. Ale pokud všechno do sebe zapadá, hvězdy plní systém, pracují, jde o zásadní aspekt. Vyrostou v týmu, ne vedle něj. Útočník Jiří Kulich v mužstvu významnou personou je a přesně se řídil podle předchozí věty. Má extrémní střelecký talent, ke kterému se bude Česko v klíčových zápasech upínat. Může rozhodovat velké zápasy, střelu vypiloval na světovou úroveň. Proti Rakousku dal hattrick, což má taky svůj význam. Střelec pak nemá důvod o svých schopnostech pochybovat, když věci jdou, jak jste zvyklí, jednáte instinktivně, nevymýšlíte. Pak je takový hráč nejsilnější.