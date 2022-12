Česko - Rakousko 9:0. Po senzaci jízda a postup nadosah. Kulichův hattrick

Jízda s Kanadou nadchla. Co předvedla česká dvacítka na juniorském MS dál? Kanonádu, myšlenky na utrpení s outsiderem rychle rozjezdila. Zdemolovala Rakousko 9:0. Z pohledu národního týmu jde o unikátní začátek turnaje. Kompletní bodovou sadu z prvních dvou zápasů získal po 22 letech a už je téměř tutové, že čtvrtfinále má v kapse. Hattrickem se blýskl Jiří Kulich.

Na tribuně seděly bývalé hvězdy, které dnes pracují na vysokých pozicích v NHL. Generální manažer Minnesoty Bill Guerin nebo šéf skautingu Detroitu Kris Draper v Halifaxu sledovali český koncert.

Přitom lehké mrazení před Rakouskem bylo na místě. Soupeř sice slízl 11 gólů od Švédska. Na druhou stranu blikal alarm, jestli Česko udrží po cenné výhře nad Kanadou koncentraci. Odpověď přišla poměrně rychle: bez obav.

Za celou dobu se objevila vlastně jen jedna malinká komplikace. V úvodu zápasu mělo Česko za stavu 1:0 v rychlém sledu dva vyloučené hráče. Ale oslabení se v klidu podařilo ubránit, pak se sypaly puky do rakouské sítě, po dvaceti minutách národní tým vedl 3:0. „Do zápasu jsme měli skvělý vstup, ale je potřeba pokračovat,“ v přestávkovém rozhovoru České televize vykládal útočník Jakub Brabenec.

Bývalý útočník Komety hrál znovu při zahájení zápasu důležitou roli, podobně jako s Kanadou. Tam skvělým napadáním za brankou rozjel akci, která vedla k úvodní trefě. Proti Rakousku kotouč do branky dostal jako první sám.

Celkově se v české hře objevovalo všechno, co v souboji s papírově slabším týmem potřebujete. Rychlost v přechodu do útoku? Tvrdost? Tlak do branky? Hráči, kteří se motají kolem soupeřova brankáře? Všude zelené fajfky. Splněno.

Takže český náskok rostl. Zaujalo, jakým stylem pak o další pauze mluvil Gabriel Szturc. Když rozebíral náskok 7:0, žádné úsměvy, fórky, nebo detaily, které by nedokazovaly respekt k soupeři. Stál před kamerou a ve tváři měl výraz, že se soupeři přetahují o výsledek.

Taky jeho slova naznačovala absolutní koncentraci: „Je super, že jsme dali tolik gólů. Ale musíme pokračovat, každá další trefa nám zvedá sebevědomí. Potřebujeme dál střílet, ale taky hrát zodpovědně a udržet vzadu nulu.“ Pak ještě přidal plán na koncovku: „Nevymýšlet blbosti, chystat se na další zápasy.“

Bum, po osmi sekundách závěrečné části přidal další gól Jiří Kulich a zkompletoval hattrick. Szturcova slova zkrátka dokonale vystihovala, jak český tým k zápasu přistoupil.

Nepolevil, nebláznil, netoužil dávat góly do prázdné branky od první minuty. Nehrál si na profesory, ale znovu přišel dřít jako proti Kanadě. Odměnou je vysoký výsledek a v podstatě i jistota postupu do čtvrtfinále. Aby se zbořila, musely by se rozjet hokejové zázraky typu, že Rakousko porazí Kanadu.

K dalšímu utkání národní tým nastoupí ve čtvrtek v 19:30 proti Švédsku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 03:50. Brabenec, 16:26. Kulich, 18:39. Hauser, 21:05. Szturc, 22:56. Čech, 28:16. Kulich, 30:02. Szturc, 40:08. Kulich, 54:13. Špaček Sestavy Domácí: Sicher (Pfarrmaier) – Reinbacher (A), Sablattnig, Tialler, Söllinger, Hörl, Summer, Lindner – Tschurnig, Rohrer (C), Scherzer – van Ee, Dobnig, Klassek – Erne, Auer (A), Engelhart – Stiegler, Geifes, Cernik – Linton. Hosté: Suchánek (Král) – Ticháček, Jiříček (A), Špaček, Svozil (C), Moravec, Hamara, Čech – Kulich (A), Šapovaliv, Šalé – Szturc, Brabenec, Chmelař – Kos, Menšík, Ryšavý – Měchura, Marcel, Hauser. Rozhodčí Harnebring, Yerkovich – Knox, Waleski Stadion