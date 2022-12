Špaček o dvacítce: Předvádí moderní hokej. Jiříčka musí trenéři usměrnit

Jistota postupu do play off po dvou zápasech, to asi nikdo nečekal. Zvlášť, když česká dvacítka vstupovala do turnaje proti domácí Kanadě. Její snový start dává naději, že by na juniorském šampionátu konečně mohlo něco cinknout. „Hrát dál jako mančaft a všechno ostatní přijde, pokud se podaří úspěch,“ potvrzuje recept Jaroslav Špaček (48), olympijský vítěz a mistr světa, jehož syn David v Halifaxu brázdí led v obraně s českým kapitánem Stanislavem Svozilem.