Kapitán dvacítky před čtvrtfinále se Švýcary: Nelétáme hlavou v oblacích

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

Na Nový rok zápasové volno a 2. ledna zase hurá do akce. Česká dvacítka se na MS ve čtvrtfinále utká od 19:30 se Švýcarskem. Vyhrála skupinu, soupeř přijede za ní do Halifaxu. „Náš tým má obrovskou sílu. Ale tohle byl pořád teprve první krok,“ zůstává v naprostém klidu kapitán Stanislav Svozil. Jeho parta nechala za sebou Kanadu i Švédy. Do play off půjde v roli favorita.