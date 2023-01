Šéf svazu mluví o zlatu. Reakce kouče Rulíka? Hezký, ale strašně zrádný

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

Jen velký hnidopich by hledal po základní skupině na MS do 20 let chyby. Česko porazilo Kanadu, Rakousko i Německo. Zakoplo jen se Švédskem v prodloužení, ale silného soka taky svíralo v kleštích. „Ukázalo se, že když mají kluci chuť, sílu a sebevědomí, všechno do sebe zapadá. Teď se ukáže, kolik sil zbylo,“ říká trenér Radim Rulík před čtvrtfinále, které je na programu v pondělí .

Německo jste vyřídili 8:1, získali jste 10 bodů z 12 možných. Jak vypadá váš dojem ze základní skupiny?

„Maličko jsme s Němci polevili ve druhé třetině, ale to se někdy stává, navíc jsme už vedli. Základní skupina pro nás skončila velmi dobře, ale hlavně jsme se chtěli dostat dál. Takže, dá se říct, že všechno řízneme a začneme se chystat na čtvrtfinále. Teď ještě nevíme, kdo na nás vyjde, ale určitě se rozjede něco úplně jiného.“

Pokud tým bude fungovat jako v základní skupině, má šanci porazit každého soupeře?

„No, nejen my. Když vidím třeba Němce? Taky jsou schopni potrápit úplně kohokoliv. Je to soupeř, který se vypne k neskutečnému výkonu, když o něco jde. Do čtvrtfinále nepostoupili Lotyši, přitom vypadali velice dobře. Superfavoriti jsou ale dál Kanada s Amerikou, přicházejí zápasy, ve kterých se umí pohybovat. Jsou mentálně silní. Ale myslím, že my taky. Tak uvidíme.“

Tomáš Suchánek odchytal všechny čtyři zápasy v základní skupině, což se moc nevidí. Nepřemýšleli jste, že byste mu dali před play off orazit?

„Trochu ano, ale pak jsme se domluvili, že Suchoše v bráně necháme. Říkali jsme si, že bychom ho vystřídali během zápasu, ale zase tak moc střel na něj nešlo. Rozhodli jsme si, že do toho nesáhneme.“

Vidíte u vašeho týmu nějaký limit, přestože jste základní skupinu zvládli velmi dobře?

„Základní skupina mi ukázala, že filosofie, které všichni věříme, funguje. Ale pokud se něco neudělá na sto procent, něco podceníte, nedotáhnete jakýkoliv detail, hned to smrdí. Kluci jsou mladí, nemají ještě tolik zkušeností, takže je potřeba s nimi pracovat, aby si uvědomili, co všechno se může stát. Ukázalo se, že když mají chuť, sílu a sebevědomí, všechno do sebe zapadá. Teď se ukáže, kolik sil zbylo. Když jsme hráli v srpnu základní část a pak čtvrtfinále s Amerikou, byl zápas o dva levely jinde. Do té doby jsme takový výkon nepodali a najednou přišel. Uvidíme, co přijde teď.“

Na začátku zápasu s Německem seděl Eduard Šalé, na třetí třetinu se do první formace vrátil a Robin Sapoušek putoval sestavou zase jinam. Hledáte ideální složení elitní lajny?

„Máme třináct útočníků, čtvrtfinále jsme měli jisté. Chtěli jsme rozložit síly, to byl hlavní motiv. Teď si uděláme výstup a řekneme si, kdo dostane důvěru.“

Prezident svazu Hadamczik vyhlásil, že máte na zlato. Doléhá k vám, že najednou od vás stoupá doma očekávání?

„Vůbec nevím, že něco takového vyhlásil. (usměje se) Nesleduju, co se doma děje, na sociálních sítích nejsem. Tohle je všechno strašně zrádný. Byl jsem na mistrovství světa, kde se zlatá medaile povedla (v roce 2000), ale v televizi zápasy neběžely, nikdo tenkrát pomalu nevěděl, že se hraje. A dnes? Teď se ke všemu hned dostanete. Ale je za námi jen základní skupina.“

Alois Hadamczik nechal na svůj Twitter napsat, že nemáme být neskromní, kluci hrají skvěle a mají na to turnaj vyhrát. Vy tohle moc rád nemáte, že ne?

„Aha, tak na tohle se ptáte. (usměje se) Jsou to pohledy lidí, kteří tady nejsou, a mají na situaci nějaký názor, protože v hokeji něco zažili. Pan Hadamczik na něj má právo. Ale podstatné je, co zvládneme na ledě, jestli budeme disciplinovaní. Na jednu stranu je hezký, že si tohle doma o nás myslí. Jen takových věcí musí do sebe ještě zapadnout. Takže ode mě tady nic takového neuslyšíte. Mě zajímá jen ten další zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:58. Špaček, 17:04. Szturc, 29:38. Chmelař, 36:27. Ryšavý, 37:14. Hauser, 44:33. Chmelař, 45:02. Kos, 57:23. Ticháček Hosté: 32:35. Oswald Sestavy Domácí: Suchánek (Král) – Ticháček, Jiříček (A), Svozil (C), Špaček, Hamara, Moravec, Čech – Kulich (A), Šapovaliv, Sapoušek – Szturc, Brabenec, Chmelař – Kos, Menšík, Ryšavý – Měchura, Marcel, Hauser – Šalé. Hosté: Quapp (29. Wolf) – Klein, Elten, Bettahar, Sinn, Wäser, van der Linde (A), Bidoul – Lutz, Rossmy (C), Hördler – Oswald, Kechter, Krening – T. Heigl, N. Heigl (A), Bader – Cimmerman, Hauf. Rozhodčí Magnusson, Schlittenhardt – Konc, Oliver Stadion Návštěva 8454 diváků