Stal se z nás kolos. Medaile bude na 100 procent, tvrdí zlatý pamětník

Před 22 roky byl součástí zlatého týmu na mistrovství světa dvacítek v Moskvě. Václav Nedorost si tenkrát v Rusku dal vítězné repete po rok starém triumfu ve Švédsku. Obhajoba není nikdy snadná, ale tenkrát si mládenci jeli sebevědomě pro triumf. Jména jako Erat, Vrbata, Brendl, Klesla, Sivek, Čutta nebo zmíněný Nedorost byli zárukou úspěšné mise. A k tomu kvalitní trenérský tandem Holík-Rulík… Jako by se vracel čas. „Tehdy jsme si věřili na zlato od samého začátku,“ vzpomíná někdejší kreativní útočník a porovnává tehdejší výběr se současným. A co říká na Connora Bedarda? „Mimozemšťan,“ nechápe nynější manažer reprezentační osmnáctky.

Jízda mladých pánů v Halifaxu mnohým připomíná vaše někdejší zlaté tažení v Rusku, co vám? Češi rozdávají debakly, vy jste tehdy ani jednou neprohráli…

„No, je to zatím válec. To musím říci.“

Nečekaný?

„To zase ne. Z celého ročníku jsme tam dovezli to nejlepší, co jsme mohli mít. Na turnajích všechno vychází z obrany a tu my máme vynikající. Nebojím se říci, že nejlepší na šampionátu. Od toho se naše úspěšné zápasy odvíjejí. Klukům chodí dopředu puky ve správný čas a přesně. Beci navíc perfektně podporují útočníky. Odzadu to je super nadstandard, krásně se na to dívá. Vážně mám za to, že nikdo nemá tak dobrou defenzivu jako my.“

Jak se to musí udělat, aby se hráči během tak krátké chvíle tak dobře sehráli?

„Hodně velkou roli hraje sebevědomí. A to si kluci vybudovali hned při prvním zápase s Kanadou. Ohromně si věří v koncovce, pomalu z každé střely je gól nebo velké ohrožení branky. Máme skvělou efektivitu. Proti Švýcarům jsme každou třetí ránu poslali do kasy. Paráda. Kluci tomu jdou naproti. Není to žádná náhoda, všechno máme připravené, vypracované, není to o tom, že by s námi hrála klika. Hráči se pohybují tam, kde mají. Tým bezvadně šlape dohromady. Je to kolos, který zaslouženě válcuje ostatní.“

Podobně jste se museli cítit tenkrát v Moskvě, ne?

„Když jsme se o tom s Vrbičem bavili, tuhle sílu jsme tehdy cítili i my.