Vyměnil televizi a trefil, že rozhodne Kulich. Totální nadšení! hlásí Hudler

Bezbřehá euforie z dalekého Halifaxu proudí i do českých domácností ve velkém. Národní tým do dvaceti let zvrátil na poslední chvíli duel se Švédy výhrou 2:1 v nastavení a po 22 letech poslal český hokej do finále mistrovství světa! Opojení ze slastných chvil doma není menší než v táboře čerstvých finalistů, kteří přivedli do varu skoro celou zemi. „Jsem absolutně nadšený! Nemám slov, kluci si zasloužili postoupit za způsob, jakým si vedou v celém turnaji. Je to pecka,“ neskrývá blaho Jiří Hudler, vítěz Stanley Cupu a v minulosti trojnásobný účastník MS dvacítek, jenž komentuje akci pro iSport.cz.