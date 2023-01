Proč je Česko ve finále: brankář pod radarem NHL, bez fňukání na rozhodčí

Všechno začíná i končí u práce. Takhle vypadá MS do 20 let z českého pohledu, tým rube od prvního zápasu ve skupině proti Kanadě. Výsledkem je, že si zahraje finále. Z pracovitého celku pak lezou hvězdy jako Jiří Kulich nebo David Jiříček. Báječné na celém příběhu je, že nevidíte pár egoistů, na něž se musí dřít. Všichni se zapojují do poctivé rachoty, což je i velká zásluha trenérského štábu. Tady je pět hlavních důvodů, které postrčily český výběr do zápasu o zlato.