Bývalý kouč: Suchánek chce makat. Už není rozlítaný, zlepšil i kondici

Nejlepší brankář mistrovství světa do 20 let v Kanadě? Devatenáctiletý Tomáš Suchánek. A nemyslí si to pouze jeho bývalý trenér Jan Švaříček, který se Suchánkem spolupracoval v prvoligovém Frýdku-Místku. „Semifinále Česka se Švédskem (2:1p) bylo přímým soubojem nejlepších brankářů šampionátu a Tomáš si vedl famózně,“ říká Švaříček, současný trenér brankářů Komety Brno. „Vypadá velmi suverénně.“

Kdy jste se s Tomášem Suchánkem poprvé potkali?

„Tomáše jsem poznal už na výběrových kempech talentovaných brankářů, co se jezdily každý rok. Ať už byly v Třemošné, Rokycanech nebo ještě dřív v Kravařích. Zaujal mě, líbil se mi. Šikovný, talentovaný kluk z Přerova. Třinec si ho vyhlídnul, v Přerově ho vedl trenér brankářů Jirka Sklenář. Znali jsme se, takže když pak Tomáš přišel do partnerského Frýdku-Místku, já na Jirku Sklenáře navázal. Mluvili jsme spolu, věděl jsem, co od něj očekávat a na čem dál pracovat. Tomáš je supr kluk, který měl chuť se zdokonalovat, zlepšovat. A pracovat opravdu každou vteřinu.“

Do Frýdku-Místku přišel Suchánek z Přerova na přelomu kalendářního roku 2019, na čem jste pracovali?

„Každý trenér má nějaký svůj pohled na brankářské řemeslo. Mohou se lišit, ale hlavní proud a směr jsme měli zhruba stejný. Pilovali jsme novodobé věci – slidy, butterflye, reversy, zónu kolem brány... Hodně jsme pracovali i na hře s holí, v tom mu pak pomohlo zámoří. Je tam menší hřiště a od brankářů hru holí vyloženě vyžadují. Vlastně na tom děláme i dál, protože v letní přípravě se Tomáš vrací k Jirkovi Sklenářovi.“

V šestnácti letech chytal mužskou ligu, bylo třeba pracovat i na hlavě, sebevědomí a psychickém nastavení?

„Jasný. Ale u Tomáše s tímto nebyl až tak problém. První rok do toho byl vyloženě hozený. Sezonu začínal jako dorostenec a končil ji mezi muži, takže skočil do rychlíku. A byl to hodně velký skok. Zvládl ho, v tu chvíli o tom nepřemýšlel, prostě chytal puky a byl skvělý. Těžší je pak navázat na první dobrý krok. Tehdy jsme začali řešit i mentální věci. Aby se soustředil sám na sebe a věřil si.“

V létě 2021 se Suchánek rozhodl pro odchod do zámořské juniorky. Pomohla mu?

„Určitě ano. Je sebejistější, není tak rozlítaný. Zapracoval i na kondici, to byla dřív jeho slabší stránka. Vypadá velmi suverénně, na mistrovství světa je jedním z nejlepších. Po semifinále můžeme říct, že nejlepší. Dobře chytal i Slovák Gajan, ale Tomáš a Carl Lindbom byli nejlepší. Každý je trošku jiný, porovnávat se nedají. Tomáš zúžil postavení nohou, zlepšil bruslení, to jsou teď jeho hlavní klady. A je hodně rychlý na nohou, takže chytá aktivně, není až tolik na zemi. Na senzačním postupu českého týmu do finále má velký podíl.“