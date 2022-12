Suchánek dal stopku Kanadě. Jak začínal, proč neskončil v Kometě?

Speciálně na zámořské týmy umí a znovu to dokázal. Devatenáctiletý brankář Tomáš Suchánek byl klíčovou oporou české reprezentace při historickém triumfu na mistrovství světa do 20 let nad Kanadou (5:2) . Porazit ji v základní hrací době se povedlo po třiceti letech. Suchánek likvidoval nájezdy, jedovky v přesilovkách. Byl vynikající. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že porazíme Kanadu 5:2, řekl bych mu, že je blázen,“ doznal po bitvě upřímně přerovský rodák.

Zavřít bránu proti nájezdníkům z Kanady nebo USA? To už Tomáš Suchánek zná. Na minulém mistrovství světa, které se kvůli koronaviru dohrávalo nezvykle v srpnu, pomohl českému výběru k senzačnímu vítězství nad USA ve čtvrtfinále (4:2). A před čtyřmi lety byl na World Hockey Challenge do 17 let v bráně v bitvě o bronz proti Kanadě (3:2p). I tím si tehdy vysloužil nominaci do All Star turnaje. „To jsem vůbec nečekal! Byl jsem za to strašně rád.“

Že je specialista na zámořské týmy? Suchánek nad tím jen s úsměvem kroutí hlavou. Nicméně připouští, že mu pomáhá zkušenost z juniorské WHL, kterou už druhým rokem hraje za Tri-City Americans.

„Hrajeme na užším kluzišti, jsem na něj zvyklý. Sice musíte být pořád ve střehu, střela může přijít odkudkoliv, ale když jste na to zvyklý, je to v pohodě.“

Kdo je Tomáš Suchánek? Jak se k hokeji a do brány dostal? A jaká byla jeho cesta mezi mládežnickou elitu?

Silná letka z Přerova

V Přerově byl Tomáš Suchánek jedním z klenotů silného ročníku 2003. Obránce Stanislav Svozil, útočník Martin Ryšavý, brankář Tomáš Suchánek. Na mládežnických turnajích je nešlo přehlédnout, společně sbírali úspěchy. Spolu byli na bronzovém World Hockey Challenge 2019 a všichni jsou teď i na mistrovství světa do 20 let.

„Hráli jsme spolu odmalička, chodili do stejné třídy,“ vzpomínal Suchánek pro deník Sport a web iSport.cz. „V osmé třídě se nám po třinácti letech povedlo pro Přerov získat medaili na mistrovství republiky. Byli jsme třetí, skvělý úspěch. Na šampionát se nám pak povedlo postoupit i s dorostem, parádní vzpomínky.“

Sám se do brány přitom dostal docela zajímavě. V rodině hokejisty nemá, o pět roků starší brácha zahodil brusle a hokejku po dvou týdnech. „Když jsem byl malý, tak jsem se na hokeji nejvíc těšil na párek v rohlíku,“ usmívá se gólman. „Do přípravky jsem začal chodit už ve třech, v pěti jsem to zkusil v bráně. Ani nevím proč. Za dobrý zápas jsem dostal kokino (sladkost) a pochvalu, to mě bavilo. Takže jsem už v bráně zůstal.“

Svým způsobem pomohl i bývalý třinecký brankář Martin Vojtek, který je také z Přerova. Dlouho byl Suchánkovým vzorem, chvíli ho i trénoval. „Tomáše znám odmalička, pamatuju si ho ještě z přípravky,“ vzpomíná Vojtek. „Už tehdy měl velice krásné bruslení a rozmýšlel se, jestli chytat nebo hrát. Je sportovní typ, pohybově nadaný a jeho táta je vysoký, má skoro dva metry. Dalo se čekat, že Tomáš taky vyroste. Říkal jsem, ať ho dají do brány, že k tomu má slušné předpoklady.“

Podle Vojtka pomohlo Suchánkovi v rozvoji také to, že od žákovských kategorií chytal za starší. „To byla Tomášova obrovská výhoda, to ho posunovalo. Navíc je pracovitý, hodně chce. I proto už v šestnácti letech mohl v pohodě chytat za chlapy v Chance lize. Věděl jsem, že bude mít našlápnuto a může to dotáhnout daleko.“

O Svozila, Ryšavého i Suchánka byl zájem z ligy. Svozila v roce 2018 získala Kometa Brno, Ryšavého o rok později Vítkovice a na přelomu kalendářního roku 2019/20 se stěhoval i Suchánek. Do Třince. Respektive do partnerského klubu ve Frýdku-Místku.

„Bylo by krásné, kdybychom spolu pokračovali i dál ve stejném klubu, ale každý měl asi trochu jiné nabídky a podmínky,“ přemítal brankář. „A každý se rozhodl podle svého nejlepšího vědomí. Svozka se v Kometě chytil, hrál tam skvěle. Ryšavka si za Vítkovice taky zahrál. A já dostal ve Frýdku v šestnácti šanci chytat proti chlapům, to byla parádní škola.“

Kometa? Brankář volil Třinec

Suchánka chtěla i Kometa. „Když se ozvala, ještě jsem chtěl zůstat v Přerově, nehrnul jsem se do přestupu,“ popisoval zpětně. „Třinec se ozval před sezonou 2019/20, měl velký zájem. Já jsem chtěl ještě minimálně do ledna zůstat v Přerově, ale když odešel Nick Malík z Frýdku do Kanady, zdál se mi přestup jako nejlepší možnost. A šance. Byl jsem za ni rád, dostal jsem hodně prostoru a měl jsem tam i výborného trenéra gólmanů Jana Švaříčka.“

Připomíná, že na trenéry měl vždycky štěstí. „V Přerově jsem měl skvělého trenéra Jiřího Sklenáře, pan Švaříček na něho fantasticky navázal. Znali se, volali si, hned věděl, na čem je třeba pracovat a co může čekat ode mě. Pracovali jsme na nedostatcích, trenéři se skvěle doplnili a navázali na sebe. I tohle mi pomohlo.“

V létě 2021 se Suchánek rozhodl pro odchod do zámoří. V juniorské soutěži WHL chytá za Tri-City Americans a vede si tam slušně. Co je klíčové, v každém zápase je pod palbou. V počtu střel, kterým musí čelit, je celkově čtvrtý v lize, v průměru řeší 30 střel za zápas.

„Cítil jsem, že nejvíc se můžu posunout v hlavě. V mentalitě,“ líčil před odchodem do zámoří. „Koncentrace, sebevědomí a všechno s tím souvislé. Abych nešel do brány a něčeho se bál. Musím tam jít s tím, že chytím všechno! A když se něco nepovede, hned to hodit za hlavu. Tohle už snad zvládám, nestresuju. Na mentalitě a dalších maličkostech musím pracovat pořád. Protože malé detaily pak dělají velké věci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:38. Špaček, 18:23. Moravec, 20:44. Svozil, 28:14. Chmelař, 28:47. Menšík Hosté: 10:33. Wright, 21:29. Bedard Sestavy Domácí: Suchánek (Král) – Jiříček (A), Špaček, Svozil (C), Hamara, Moravec, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich (A) – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura. Hosté: Gaudreau (29. Milic) – Zellweger, Del Mastro (A), Clarke, Hinds, Allan, Korchinski, Matier – Othmann, Wright (C), Guenther (A) – Stankoven, Fantilli, Roy – Gaucher, Dean, Ostapchuk – Bankier, Bedard, Dach. Rozhodčí Hronský, Tcherrig – Knox, Konc Stadion Scotiabank Centre (Halifax) Návštěva 10 030 diváků