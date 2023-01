Šťastný Rulík: Finále? Pro kluky odměna za dřinu. Bude o hlavě i silách

Stejně jako hráči na ledě i on ze sebe vydal to nejlepší. Po utkání si v objetí s kolegy kolem ramen zapěl hymnu. „Emoce cloumaly s námi se všemi,“ soukal ze sebe chraptivým hlasem šťastný trenér české dvacítky Radim Rulík. Mladíci v semifinále po skvělém obratu přemohli Švédy (2:1p) a v noci na pátek je čeká velké finále. V něm vyzvou Kanadu, úvodního soka ze skupiny. „Všichni si to půjdou užít, odevzdat tam maximum,“ říká kouč.

Potvrdilo se znovu, jak výjimečnou partu kluků trénujete?

„Určitě. Tenhle zápas byl strašně těžký. Vysoké vítězství nad Švýcarskem ve čtvrtfinále nás možná trochu poznamenalo. Není prostě ideální jít hned po takové výhře do takhle těžkého a důležitého zápasu. Švédové podali oproti našemu vzájemnému zápasu v základní skupině daleko lepší výkon. Těsná výhra nad Finy je nakopla.“

V čem konkrétně byli lepší?

„Byli silní v obraně, v protiútocích, na kotouči i v situacích jeden na jednoho. Bylo pro nás strašně těžké se dostávat přes jejich beky. Půl zápasu se nám to vůbec nedařilo. Až od druhé půlky jsme trochu rozjezdili nohy. Klíčem k výhře byla podle mě ubráněná skoro dvouminutová přesilovka Švédů pět na tři. My jsme ji ale zvládli ustát. Navíc byla neprávem odpískaná, Matyáš Šapovaliv sice vyhodil puk za plexi, ale přitom dostal hokejkou do obličeje. Rozhodčím to uteklo. Skvěle jsme to ale ubránili, přestáli jsme druhou třetinu. Švédové toho neměli tolik, a když už něco, tak to chytil naprosto skvělý Suchánek. Podržel nás.“

Popište své emoce v závěru utkání.

„Vyrovnání bylo neskutečné, velký výbuch radosti. Emoce cloumaly s námi se všemi. Museli jsme se ale zklidnit, v prodloužení jsme se snažili být trpěliví. Věřil jsem, že to tam někdo z našich foukne. Jirkovi (Kulichovi) se to podařilo, úžasná euforie. Na začátku by nás myšlenky na finále nenapadly ani v nejhlubším snu. O to je to sladší. Kluci tomu od prvního kempu dali všechno. Obrovské úsilí, teď dostali skvělou odměnu.“

Jak těžké bylo najít recept na pevnou švédskou obranu?

„Bylo to hrozně těžké. Ti jejich kluci byli rychlí, všechno blokovali. První hráč pod bekem, druhý hráč na brankovišti. Když už něco prošlo, tak tam byl výborný gólman. Vůbec se nestarali o puk, ale osobně si přebírali všechny naše hráče, kteří jim přijížděli do brankoviště. Často to bylo na hraně faulu, ale hráli to výborně.“

Dá se na finále nějak připravit, nebo to bude zejména o hlavách a klidu?

„Bude to hlavně o hlavách, ale zároveň taky o silách. Určitě se ale připravovat budeme i takticky. Kluky stálo semifinále spoustu sil, musíme se dát do kupy. Finále si půjdou všichni užít, odevzdat tam maximum. Nachystáme se. Je to jízda, ale my trenéři prostě znovu uděláme hráčům servis stejný jako doteď, jako po celý turnaj.“

