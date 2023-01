Český skaut Pittsburghu žasne: Bedard hraje jako na turnaji desetiletých

Šest zápasů, 23 bodů (9+14). V sedmnácti letech! Kanadský útočník Connor Bedard na mistrovství světa do 20 let ukazuje extratřídu, ve finále proti Česku (0.30) na něj bude upřena největší pozornost. Jak ho zastavit? Uhlídat?

„Connor je skvělý, minimálně bych ho zkusil trošku rozhodit,“ usmívá se Lukáš Havlíček, skaut Pittsburghu Penguins pro střední Evropu, který má talentovaného Kanaďana na očích už pár let. „Zrovna v semifinále proti USA jsem říkal, že hraje úplně stejně jako v deseti letech na našich turnajích, kde měl za sedm zápasů nějakých 25 bodů. A teď to dělá zase, i proti klukům, kteří jsou o dva roky starší. Neuvěřitelné!“

Nový Matthews? Nebo dokonce McDavid? Podobnosti by se jistě našly. Ale Connor Bedard, spoluhráč Stanislava Svozila z juniorského týmu Regina Pats, jde podle Lukáše Havlíčka vlastní cestou.

„Je prostě skvělý,“ má jasno Havlíček. „Při organizování mládežnických turnajů jsem ho měl možnost vidět už jako desetiletého. Už tehdy jsem měl pocit, že vidí hru o pár vteřin dřív, než všichni ostatní. Znám ho osobně, i jeho rodinu, strašně fajn kluk.“

Přirovnání k současným hvězdám? „Nevím, ke komu z novodobých hvězd ho přirovnat,“ přemítá skaut. „Hraje napravo, spíš se nabízí nějaký menší hbitý praváček. Má svůj styl, střelu neuvěřitelnou. V tom je opravdu podobný Matthewsovi, který umí změnit úhel střely a má ji velice přesnou. I bruslení má líbivé, ale ne zase tak rychlé jako McDavid. On si bude psát svoji kapitolu Connora Bedarda. A všichni se na něj budeme s radostí dívat.“

Ve skupině si Češi s Kanadou poradili. Vyhráli 5:2, Bedard dal gól, ovšem i jeho se podařilo uhlídat. V dalších zápasech se rozjel a sám říká: „Nepřijeli jsme tady, abychom se dostali do finále. Přijeli jsme vyhrát! Zahrát si znovu proti Čechům, jedinému týmu, který nás porazil, je vzrušující.“

Platit by na něj mělo, co na ostatní hvězdy. „Minimálně bych ho zkusil trošku rozhodit,“ přitakává Havlíček. „To k hokeji patří, v play off obzvlášť. Ať už slovně, nebo ho dohrát a znepříjemnit mu život, aby nebyl v komfortní zóně. Je mladý, normální člověk, určitě se rozhodit dá. Věřím, že to kluci zkusí. Na druhou stranu, i zbytek kanadského týmu je našlapaný, takže když pošlete věnovat dva hráče Bedardovi, tak udeří další. Mají tam několik prvních kol draftu, nechat je samotné o vteřinu víc, může být taky smrtelné. Bude třeba podat trpělivý a kompaktní výkon, mít trošku štěstí v koncovce a může cinknout zlato. Proč ne?“

Klidně tak může vyjít odvážný tip zámořského skauta Gavina Chiassona, který už před šampionátem tweetoval pořadí: 1. Češi, 2. Kanada, 3. USA. „Kéž by,“ usmál se Havlíček. „Kanada si prošla šokem se Slováky (4:3p), pořád je to normální tým. Taková ta jejich nedotknutelnost tímto zápasem trošku opadla. Spoléhají na Bedarda jako na modlu, to by mohlo klukům pomoct. Všichni jim budeme držet palce.“

