Česko v euforii. Jágr: Kdo rozumí hokeji, mlaská. Krčmář slavil v posteli

Na výjimečný okamžik, kterým postup českých juniorů do finále mistrovství světa v hokeji bezpochyby je, Česko čekalo 22 let. Není tedy divu, že takřka hned poté co dvacítka porazila v semifinále Švédsko (2:1p), začaly sociální sítě bombardovat euforické gratulace od známých osobností. Vedle rychlých vzkazů od Jaromíra Jágra či Davida Pastrňáka blahopřáli například čeští biatlonisté chystající se na Světový pohár v Pokljuce.