Kanadu hlodá porážka, česká víra udivuje. Bláznivý tip může vyjít

Byť Kanadu výrazně nabudilo vyprášení Američanů, svoji pozornost už upíná pouze k finále s Českem. Parta kolem kapitána Shanea Wrighta si moc dobře pamatuje na porážku při vstupu do domácího šampionátu.

Kanaďané ví přesně, jak se po prohře cítili a vůbec se jim to nelíbilo. Tentokrát už žádné pokusy o trik Michigan, jak slíbil Dylan Guenther. V nejdůležitějším zápase turnaje chtějí udělat všechno, aby došli k odplatě a dalšímu zlatému triumfu.

„Jo, rozhodně chceme pomstu. Nejsme v pohodě s tím, co se stalo na začátku šampionátu,“ prozradil Adam Fantilli, autor vítězného gólu v semifinále. Talentovaný útočník Connor Bedard šel se sebevědomím ještě dál poté, co si Kanaďané vybojovali postup do dalšího finále po několika měsících. „Nejsme tady pro to udělat finále. Jsme tu, abychom vyhráli zlato,“ hlásí sedmnáctiletý pointmaker.

Před mistrovstvím světa by zřejmě málokdo čekal, že se Kanadě ve finále postaví Česko. Na druhou stranu, o jeden zajímavě vycházející tip se postaral kanadský skaut NHL Gavin Chiasson. Majitel skautingové agentury RecruitScouting už 23. prosince, tedy před startem turnaje, označil české juniory za mistry světa, jako druhé tipoval Kanaďany, třetí Američany a čtvrté Švédy.

Chiasson si po semifinále na twitteru ironicky odkašlal. Před šampionátem dost možná bláznivá predikce se už za několik hodin může stát skutečností.

Na pozoru jsou také zámořská média. Prestižní web The Hockey News například fascinuje, jak bleskově, nepravděpodobně a přesto nevyhnutelně se Češi dokázali dostat z pokraje katastrofy na hranici slávy. „Češi věří, že jsou hodni zlata. Jejich sebevědomí a vůle jim zajistily rande ve čtvrtečním utkání o zlaté medaile,“ stojí v článku populárního hokejového serveru.

Zámořským novinářům celkově připadá pozoruhodná česká víra, že společně mohou dokázat, co si usmyslí a to bez ohledu na soupeře či skóre. Pro český výběr kolem tahonů Jiřího Kulicha, Davida Jiříčka či Stanislava Svozila může jít vedle brankáře Tomáše Suchánka o hodně silnou zbraň v boji o zlato. Bezpochyby nejen v The Hockey News věří Kanadě při zlaté pomstě, nicméně uznávají, že si nemůže být při obhajobě tak jistá.

Každopádně semifinálová výhra nad Američany chutnala Kanadě opravdu sladce. Přitom už v 11. minutě prohrávala země javorového listu s úhlavním rivalem 0:2. Cestu za parádní otočkou skóre ovšem rozjel v čase 11:49 Bedard. S 23 body (9+14) nejproduktivnějšímu hráči šampionátu, který v utkání přidal ještě asistenci, však zápas s USA úplně nepatřil. Hlavními hrdiny byl čtyřbodový forvard Joshua Roy a brankář Tim Milic.

„Člověče, to bylo neuvěřitelné. Rozhodně nejúžasnější moment mé hokejové kariéry a možná i mého života. Je báječné mít tolik podpory doma a po celé Kanadě,“ řekl devatenáctiletý kanadský gólman novinářům.

Stále nedraftovaný Milic, který původně začínal na turnaji jako dvojka, zpražil americké juniory 43 úspěšnými zákroky a pomohl Kanadu dotáhnout do dalšího finále na domácí půdě. Po bezpochyby nejpovedenějším představení na mistrovství světa se zřejmě nikomu nechce věřit, že na brankáře při draftu neukázal žádný tým NHL. „Byl neuvěřitelný. Nebýt Tima, nevím, jestli bychom vyhráli. Jsem v šoku, že ještě není draftován,“ vyzdvihoval Bedard parťáka v brance.

Milic se dost pravděpodobně objeví v kanadské brance i ve finále proti Čechům, které je na programu v pátek od 0:30 SEČ.