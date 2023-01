Smekněte Kulich. Progres na chvíli zbrzdila kolena. Podle koho ladí ránu?

Navždycky bude mít v životopise, že on je „ten, který srazil Švédy“. Jiří Kulich postrčil českou dvacítku do finále mistrovství světa. Jeho trefa v prodloužení ukončila semifinále se Švédskem. Do Karlových Varů přišel na doporučení z Chomutova. Tenhle kluk je válec! Má skvělou střelu, ale bacha, žádný střelec, na kterého všichni musí makat. A schválně, už máte svůj kulich?

Někdy to tak chodí. Hrajete skvěle, ale rázem jste nejsmutnější široko daleko. Jiří Kulich se tlačil v prodloužení finále MS dopředu. Hurá za gólem, hurá na zteč. Jenže akce nevyšla a kanadský útok se vyvalil na druhou stranu. Gól, konec. Krutá tečka pro jednoho z nejvýraznějších borců turnaje. Seděl opřený o mantinel, v očích měl slzy. Šíleně ho žralo, jak všechno dopadlo.

„Jirka nás poslal vítěznou trefou do finále. Teď mu odskočil puk a... my mu to vůbec nezazlíváme, stane se. Je to o milimetrech,“ ihned doplnil trenér Radim Rulík.

Někdy musíte padnout na zadek, abyste vstali. Ještě silnější? Snad. Když se začtete do příběhu Jiřího Kulicha, poznáte, jakým směrem má nastavenou hlavu.

Televize Sportsnet se na draft NHL 2022 připravila skvěle. Jakmile si Buffalo vybralo útočníka z Karlových Varů a on v dresu Sabres dorazil na rozhovor? Hned se objevila fotka českého hráče v kulichu. Recese, která se rozjela na sociálních sítích, dostala reálnou podobu. Líbila se, zaujala.

Bývalý redaktor deníku Sport Jiří Vítek jednou popíchl přes Twitter Karlovy Vary, že by bylo fajn vyrábět zimní čepice s nápisem Jiří, když má klub v kádru Kulicha. Dobrý fór. A klub se rozhodl ho probrat k životu.

Nápadu se chytil media manažer Daniel Kubelka. Nejdřív tedy samozřejmě zašel za útočníkem, co tomu říká. „Šel jsem se ho zeptat, jestli s tím nemá problém,“ vybavuje si. Odpověď byla rychlá: „Řekl, že úplně v klidu a sám si hned tři pro rodinu objednal.“